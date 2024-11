Klimaat & Weer Weerbericht van Bonaire: Tropische entiteiten bepalen weerbeeld Redactie 04-11-2024 - 1 minuten leestijd

Het weerbericht van Bonaire.

KRALENDIJK – Ons weer wordt beïnvloed door twee tropische entiteiten: de momenteel potentiële tropische cycloon 18, die zich ten westen van onze regio bevindt en een nieuwe verstoring die zich later deze week net ten noorden van het Caribisch gebied kan ontwikkelen.

Vandaag verwachten we gedeeltelijk zonnige omstandigheden, maar lokaal is een bui niet uitgesloten. De dagen na maandag wordt de voorspelling uitdagender. We gaan van de invloed van het systeem ten westen van ons naar de invloed van het systeem ten noorden van het Caribisch gebied later deze week en in het weekend. Hoe dan ook, het lijkt erop dat er een onstabiel atmosferisch patroon over de regio blijft hangen, met afnemende winden die later deze week licht en zelfs variabel kunnen worden.

De meest onstabiele dagen lijken woensdag en vrijdag te zijn, met een grotere kans op regen- en/of onweersactiviteit. Wat betreft de zee, de golven zullen variëren tussen 0,6 en 1,0 meter hoog. De maximumtemperaturen liggen rond de 31-33 graden Celsius (88-91 graden Fahrenheit), terwijl de minimumtemperaturen rond de 26-27 graden Celsius (79-81 graden Fahrenheit) zullen liggen.

Bron: Caribbean Weather Center

