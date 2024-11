Sport & Vrije tijd Thuersten Winklaar en Kenrick Lacie winnen brons tijdens de Wako Panamericano Hans Hofstra 04-11-2024 - 1 minuten leestijd

SANTIAGO – De Bonairiaanse kickboxer Thuersten Winklaar en Kenrick Lacie hebben in het Chileense Santiago de bronzen medaille kunnen veroveren tijdens de Wako Panamericano. Lacie won als eerste vechter op zondag brons op het onderdeel lichtgewicht. In de categorie zwaargewicht pakte Winklaar later die dag ook brons.

Het WAKO Panamericano is een belangrijk kickbokstoernooi dat wordt georganiseerd door de World Association of Kickboxing Organizations (WAKO). Het vindt plaats op verschillende locaties in Latijns-Amerika, en in 2024 was Chili het gastland voor het evenement, dat plaatsvond van 29 oktober tot 4 november. Dit kampioenschap omvat verschillende disciplines binnen het kickboksen, zoals full contact, semi-contact, en andere vormen van kickboksen, en is bedoeld voor zowel senioren als junioren.

Davidlee Winklaar was ook in Santiago aanwezig. De kickboxer uit Bonaire wil komend jaar in Abu Dhabi gaan vechten om de wereldtitel te gaan veroveren. Winklaar was dit keer aanwezig als coach van de twee succesvolle vechtsporters die brons wonnen.

