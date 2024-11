Nieuws van Bonaire Burgers Bonaire wachten urgenlang op uitreiking Zorgpas Redactie 04-11-2024 - 1 minuten leestijd

ZJCN laat zich weer eens niet van haar meest klantvriendelijke kant zien. Veel burgers vertrekken, bij het zien van de rijen weer. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK- Veel burgers met geboortejaar tussen 1960 en 1969 hebben op maandagochtend urenlang moeten wachten om hun Zorgpas in ontvangst te kunnen nemen.

Veel aanwezigen mopperden over de lange wachttijd, waardoor zij een halve werkdag moesten missen. Veel burgers maakten, bij aankomst bij Jeudhuis Jong Bonaire ook weer rechtsomkeer toen zij de rij wachtenden zagen. “Ik heb bijna vier uur zitten wachten om mijn pas in ontvangst te nemen, terwijl die al uitgeprint klaarlag. Kan dat nou echt niet anders?”, zegt een dame die in elk geval met een zorgpas in haar hand het terrein van het jeugdhuis verlaat.

Veel burgers in de leeftijdscategorie 55 – 65 die deze week aan de beurt is, zijn op maandagochtend al vroeg aanwezig om de zorgpas in ontvangst te nemen. In de omgeving van het jeugdhuis lukt het de meeste aanwezigen ook niet om een parkeerplaats te bemachtigen, waardoor vaak een eind verderop moet worden geparkeerd, om naar Jong Bonaire toe te lopen.

Burgers moeten de zorgpas ophalen in de week die op hun leeftijdscategorie van toepassing is. ZJCN heeft niet laten weten wat gebeurt met verzekerden die in de betreffende week niet op het eiland zijn, of niet in staat zijn om dan de zorgpas ook daadwerkelijk op te halen.

1.159