Sport & Vrije tijd Bonaire keert zonder overwinningen terug van Kingdom Series Hans Hofstra 04-11-2024 - 2 minuten leestijd

Het baseball-team van Bonaire tijdens de Kingdom Series. Foto: IBiSA Aruba

ORANJESTAD – Het nationale team van Bonaire heeft geen prijzen in de wacht kunnen slepen tijdens de Kingdom Series baseball op Aruba. Het toernooi, waarin de teams van de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden het tegen elkaar opnamen, verliep voor Bonaire teleurstellend. Het team wist geen enkele wedstrijd te winnen en werd al snel uitgeschakeld voor een finaleplek.

De openingswedstrijd vond plaats op 31 oktober in stadion Nadi Croes, waar Bonaire het opnam tegen Curaçao. De Bonairianen konden weinig tegenstand bieden en werden met een overtuigende 10-0 verslagen. Een zware klap die de toon zette voor het verdere verloop van het toernooi.

Op zaterdag 2 november stond het team tegenover gastland Aruba. Bonaire toonde verbetering en bood meer weerstand, maar moest uiteindelijk toch het onderspit delven met een nipte 5-3 nederlaag. Hiermee vervloog de laatste kans op een finaleplek.

In hun derde en laatste wedstrijd op zondag nam Bonaire het op tegen Nederland. Ook deze wedstrijd eindigde in een verlies (1-12), waardoor het team met lege handen achterbleef na drie gespeelde wedstrijden. Curaçao en Aruba spelen op 4 november de finale tegen elkaar. Deze ontmoeting belooft een spannende te worden. Aruba won in de laatste inning in de groepsfase nipt van Curaçao.

