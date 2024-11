Interview Terug naar Bonaire: Giordano Molina’s reis terug naar Bonaire’s luchthaven Hans Hofstra 02-11-2024 - 4 minuten leestijd

KRALENDIJK – In onze rubriek ‘Terug naar Bonaire’ volgen wij Bonairiaanse personen die opgegroeid zijn op Bonaire, in het buitenland hebben gewerkt of gestudeerd, maar daarna weer terugkomen. In de elfde serie spraken wij met Giordano Molina. Hij is sinds een half jaar werkzaam als Chief Operational Officer bij Flamingo International Airport. Heb jij, of ken jij ook iemand met een bijzonder verhaal? Tip de redactie.

Giordano Molina groeide op in Bonaire. Zijn jeugd bracht hij door in Rincon en later ook Playa (Kralendijk), waar hij niet alleen de rijke cultuur van het eiland leerde kennen, maar ook zijn passie voor sport ontwikkelde. “Ik begon met judo op mijn zesde,” vertelt Molina. “Een aantal weken geleden vierde de judo club waar ik opgroeide van Rincon nog hun 50-jarig bestaan, wat me deed herinneren aan mijn twaalf jaar als judoka. Ik bereikte hier op het eiland de bruine band, wat net onder de zwarte band is.”

Passie in de luchtvaart

Hoewel judo een belangrijke rol speelde in zijn jeugd, was Molina’s grootste passie de luchtvaart. “Mijn vader werkte bij de brandweer op de luchthaven en ik bracht veel tijd door op het vliegveld,” herinnert hij zich. “Ik wilde altijd piloot worden. Het zicht op de vliegtuigen die opstijgen en landen was voor mij magisch.”

Na zijn middelbare school op Bonaire, waar hij uitblonk in exacte vakken, vertrok Molina naar Nederland om luchtvaarttechnologie te studeren in Haarlem. “Ik koos voor een HBO-studie als back-up voor mijn ambitie om piloot te worden,” legt hij uit. “Na de gebeurtenissen van 9/11 realiseerde ik me dat zekerheid belangrijk was. Hierdoor heb ik niet de opleiding gedaan die me piloot zou maken.”

Molina’s carrière bracht hem naar verschillende plekken, waaronder Curaçao, waar hij werkte voor DAE en Insel Air. “Bij Insel groeiden we van zes naar 22 bestemmingen,” vertelt hij trots. Zijn ervaring in de luchtvaart breidde zich uit toen hij bij Curaçao Airport Holding toezicht hield op de luchthavenoperaties.

Terug geven

In 2024 keerde Molina terug naar Bonaire, gedreven door de wens om iets terug te geven aan zijn geboorteland. “Ik wil bijdragen aan de groei van het eiland. Bonaire heeft zoveel potentieel,” zegt hij. Zijn rol bij BIA biedt hem de kans om de luchthaven te transformeren tot een moderne, efficiënte toegangspoort die het eiland verdient.

Molina ziet een toekomst voor zich waarin Bonaire’s luchthaven niet alleen een knooppunt is voor internationale vluchten, maar ook een visitekaartje voor het eiland. “We moeten de luchthaven future-proof maken,” benadrukt hij. Dit betekent niet alleen uitbreiding van de capaciteit om de piekuren op te vangen, maar ook het verbeteren van de passagierservaring en het moderniseren van de faciliteiten.

Familie is essentieel

Naast zijn werk staat geloof centraal in de familie van Molina. Zo was hij betrokken bij sociaal werk, zoals het brengen van het woord van God en de communie naar ouderen. De kerk van San Bernardo heeft een belangrijke rol in het leven van Molina. Ook was hij betrokken bij gebedsgroepen, waarin hij spirituele leiding gaf aan kinderen. Hij benadrukt dat deze activiteiten een belangrijk en mooi onderdeel van zijn leven waren, en dat geloof nog steeds een belangrijke rol speelt in zijn leven.

Naast zijn professionele ambities en het geloof is er een sterke persoonlijke drijfveer voor Molina’s terugkeer naar Bonaire. “Familie betekent alles voor me,” zegt hij. “Ik wil betrokken zijn bij belangrijke momenten en niet alleen toekijken vanuit de verte.”

Zijn dochter, die samen met zijn vrouw naar Bonaire is verhuisd, speelt een grote rol in zijn beslissing om terug te keren. “Het is fijn om haar op te zien groeien in een omgeving die ik ken en waardeer,” voegt hij toe.

Eiland is veranderd

Molina merkt op dat Bonaire in de afgelopen decennia aanzienlijk is veranderd. “Het eiland is levendiger geworden, wat aantrekkelijk is voor jonge professionals zoals ik,” zegt hij. Hoewel hij de nostalgie begrijpt van degenen die het rustige Bonaire van vroeger missen, verwelkomt hij de vooruitgang en de dynamiek die het eiland nu biedt.

