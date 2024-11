Onderwijs Scholengemeenschap Bonaire groeit met 8,8 procent Redactie 02-11-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Het aantal leerlingen en studenten op de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) is dit jaar met 8,8 procent toegenomen, zo blijkt uit de oktober telling. Dat betekent 191 extra leerlingen en studenten, wat het totaal op 2362 brengt.

Deze groei stelt SGB in staat om meer opleidingsmogelijkheden aan te bieden, maar brengt ook uitdagingen met zich mee, zoals een tekort aan lokalen, stroomuitval en creatieve inzet van docenten en medewerkers.

Dennis Volmer, voorzitter van het College van Bestuur van SGB, benadrukt de inzet om een veilige leeromgeving te waarborgen, ondanks beperkte financiële mogelijkheden en bouwrestricties. “We hebben beperkte financiële mogelijkheden en mogen zelf niet bouwen en de SGB is als scholengemeenschap beperkt in wat we kunnen bereiken. Toch blijven we ons met hart en ziel inzetten om de randvoorwaarden voor goed onderwijs zo optimaal mogelijk te maken. Samen werken we elke dag aan een toekomst waarin ieder kind de kans krijgt om te groeien en te leren – met alle kansen én uitdagingen die daarbij horen”, aldus Volmer.

