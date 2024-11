Algemeen Opluchting bij weggebruikers na herstel aan einde Kaminda Gobernador Debrot Redactie 02-11-2024 - 1 minuten leestijd

Het stuk weg bij Caribbean Club is nu eindelijk weer op normale wijze begaanbaar.

KRALENDIJK – Weggebruikers die dagelijks over de Kaminda Gobernador Debrot richting de toeristenweg rijden, kunnen eindelijk opgelucht ademhalen nu het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) het met kraters gevulde wegdek heeft aangepakt en voorzien van een nieuwe asfaltlaag.

Het was al tijden afzien voor bezoekers van Caribbean Club en medewerkers van Stinapa die elke dag over het belabberde stuk weg moesten rijden. Omdat de weg bovendien de enige toegang tot de populaire toeristenweg, kregen ook duizenden toeristen per jaar een niet al te beste indruk van de staat van het wegdek op het eiland.

Hoewel weggebruikers deze week even geduld moesten hebben tijdens de werkzaamheden, ligt ook het laatste stukje Kaya Gobernador Debrot er nu weer strak bij.

