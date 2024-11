Politie & Justitie 21-jarige verdachte meldt zich na schietincident bij Onima Redactie 02-11-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Donderdagavond 31 oktober is een 21-jarige man aangehouden in verband met het schietincident bij Onima. De verdachte wordt verdacht van poging tot doodslag, bedreiging en het overtreden van de Vuurwapenwet BES.

De man meldde zich rond 18:55 uur vrijwillig bij het politiebureau. Dit volgde op een melding die de politie op zondag 27 oktober ontving over een schietincident bij de dragstrip in Onima. Tijdens dit voorval schoot een man met een bedekt gezicht in de richting van een toeschouwer, waarna hij op een motor vluchtte. Gelukkig raakte de toeschouwer niet gewond. De politie onderzoekt de zaak verder.





