Sport & Vrije tijd De Bonairiaanse Lawn Tennis Bond tekent huurcontract: banen bij Eddie’s klaar voor renovatie Hans Hofstra 01-11-2024 - 3 minuten leestijd

KRALENDIJK – In een grote stap voor de tennissport op Bonaire heeft de Bonairiaanse Lawn Tennis Bond (BLTB) deze week officieel een huurcontract getekend met de sportlocatie Eddies. Vanaf 1 januari 2025 zal de tennisbond de tennisbanen van Eddies beheren, met het oog op grootschalige renovaties en een uitbreiding van het activiteitenaanbod.

“Dit is een belangrijke mijlpaal voor de tennissport op het eiland,” aldus Paul Ruijs, secretaris van de BLTB. “We zijn ontzettend blij dat we nu de beschikking hebben over de banen bij Eddies. Hiermee zetten we een grote stap richting de groei en ontwikkeling van de tennissport hier op Bonaire.” Bij Eddies heeft de BLTB niet alleen de beschikking over banen. Ook is er een restaurant, waardoor deelnemers na hun activiteit een hapje of drankje kunnen nuttigen.

Deze leguaan lijkt ook uit te kijken naar meer tennisballen op de baan. Foto: Tamara Veldhoen

De BLTB heeft als doel de banen zo snel mogelijk te renoveren en de faciliteiten op te waarderen. “Onze gesprekken met de Internationale Tennisfederatie (ITF) en Indebon, de lokale sportorganisatie, verlopen goed,” vervolgt Ruijs. “Beide partijen staan open voor het idee en zien mogelijkheden om op korte termijn fondsen vrij te maken. Met hun steun hopen we de renovaties snel van start te kunnen laten gaan.” De BLTB zal nog wel hard aan de slag moeten. Op de baan zitten vele scheuren die de tennissport op dit moment nog gevaarlijk maken. Ook is het veld glad wanneer er regen is geweest.

Er worden bij Eddy’s wel al clinics voor jeugd georganiseerd.

Tennisbanen huren

Naast de geplande opknapbeurt zijn er veel ambities voor de ontwikkeling van de tennisbanen. “Vanaf 1 januari kan iedereen de banen huren via de tennisbond,” legt Ruijs uit. “We willen toegankelijkheid bieden aan iedereen op het eiland, of je nu een ervaren speler bent of net begint.” Op termijn zal de BLTB ook kijken naar de invoering van lidmaatschappen voor regelmatige gebruikers.

Met de aankomende renovaties en het nieuwe huurcontract wordt het komende jaar een spannende tijd voor de Boneriaanse tennissport. “We hebben veel plannen om verschillende activiteiten te organiseren zodra de banen zijn opgeknapt,” zegt Ruijs enthousiast. “Ons doel is om tennis toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor een breed publiek op Bonaire.”

0