Bonairiaanse Kickboksers klaar voor wedstrijden op Wako Panamericano in Chili
01-11-2024

KRALENDIJK – Twee getalenteerde kickboksers uit Bonaire gaan vandaag hun eerste wedstrijden vechten op het Wako Panamericano Kickbox kampioenschap in Chili. Bonaire is trots vertegenwoordigd door lichtgewicht Kenrick Lacie en zwaargewicht Thuersten Winklaar.

Kenrick Lacie neemt het in zijn eerste gevecht op tegen de Braziliaan Dalmaso Gabriel, terwijl Thuersten Winklaar in de zwaargewichtklasse zal strijden tegen de Paraguaan Elias Marcelo Cano. De Bonairiaanse vechters zijn vastberaden om hun talent te tonen en hun eiland op de kaart te zetten in dit sterke internationale veld.

Coach Davidlee Winklaar begeleidt de Bonairiaanse kickboxers tijdens het Wako Panamericano in Chili.

