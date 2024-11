Algemeen Bòi Antoin benoemd tot ambassadeur van Fundashon Ambulans Deseo Boneiru Redactie 01-11-2024 - 2 minuten leestijd

Foto - Mimi van Dongen en Bòi Antoin Fundashon Ambulans Deseo Boneiru

KRALENDIJK – Fundashon Ambulans Deseo Boneiru maakt in een persbericht bekend dat Franklin Dominico, beter bekend als ‘Bòi’ Antoin, de rol van ambassadeur bij de stichting op zich neemt. Bòi is al jaren actief voor Bonaire en zet zich in voor cultuur, geschiedenis en natuurbescherming. Nu gaat hij ook helpen om het werk van de stichting te ondersteunen.

Bòi Antoin is al bekend in de gemeenschap, vooral door zijn betrokkenheid bij Hospice Kas Flamboyan. Daar heeft hij veel gesprekken gevoerd met mensen in hun laatste levensfase. Zijn warme en persoonlijke aandacht maakt hem de ideale ambassadeur voor de stichting, die zorg en compassie hoog in het vaandel heeft staan. In zijn rol als ambassadeur zal Bòi zich inzetten om de stichting te vertegenwoordigen en de bekendheid te vergroten.

Een bijzonder onderdeel van deze samenwerking is het troostbeertje dat ze aan patiënten geven na het vervullen van hun laatste wens. Dit beertje zal voortaan de naam ‘Bòi’ dragen, als eerbetoon aan zijn sterke band met de gemeenschap en zijn inzet voor kwetsbare mensen. In Nederland heet het beertje ‘Mario’, naar de eerste patiënt van Stichting Ambulance Wens Nederland, en in Curaçao heet het beertje ‘Kees’, naar de oprichter Kees Veldboer.

Met de komst van Bòi Antoin als ambassadeur kijkt Fundashon Ambulans Deseo Boneiru ernaar uit om samen bijzondere laatste wensen te vervullen voor immobiele en terminale patiënten op Bonaire. Zijn betrokkenheid zal ons helpen om ons werk verder uit te breiden en mooie wensen te realiseren, aldus de Stichting.

