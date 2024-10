Vacatures Bonaire Vacature Leden Raad van Toezicht Melanie Zandwijk 31 oktober 2024

Fundashon Mariadal, de grootste zorgorganisatie op Bonaire, zoekt twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht (RvT). De leden van de RvT zijn verantwoordelijk voor het toezichthouden op de kwaliteit van de zorg en de bedrijfsvoering van de organisatie. We zijn op zoek naar deskundigen met een:



Zorgprofiel: bestuurlijke en zorginhoudelijke ervaring, met een sterke focus op kwaliteitsbeleid en innovatie.

Sociologie/HRM profiel: expertise in organisatieverandering, HRM en personeelsontwikkeling binnen de zorg.



Solliciteer uiterlijk 17 november 2024 door je CV en motivatie te sturen via: www.balancecaribbean.com.

34