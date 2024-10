Vacatures Bonaire Vacature Advies- en Meldpuntfunctionaris Melanie Zandwijk 31 oktober 2024

Team Huiselijk Geweld & Kindermishandeling is op zoek naar een Advies- en Meldpuntfunctionaris (1 FTE) HBO | Fulltime. Fundashon Sentro Akseso Boneiru, het eerste aanspreekpunt voor eerstelijnshulpverlening op Bonaire. Als zelfstandige stichting bieden we een breed scala aan diensten, waaronder toegankelijke informatie, deskundig advies en ondersteuning op diverse leefgebieden. Onze focus ligt op het stimuleren van eigen veerkracht, balanceren van zorg en ontzorgen waar mogelijk. We zijn betrokken bij burgers en families en streven naar samenwerking met andere organisaties. Onze kernwaarden, zoals outreachend en oplossingsgericht zijn, leiden ons werk. We bieden ondersteuning zonder te oordelen en combineren bekwaamheid met passie voor ons werk. We zijn flexibel en denken out of the box, wat ons in staat stelt om creatieve oplossingen te vinden en snel te reageren op veranderende behoeften in de gemeenschap.

Functieomschrijving:

Stap in de wereld van betekenisvolle verandering als advies- en meldpuntfunctionaris bij ons meldpunt voor HGKM. Hier ben je de spil in een gespecialiseerd cluster dat zich richt op het bieden van krachtige ondersteuning en begeleiding aan individuen en gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling. Je zorgt voor een adequaat en empathisch antwoord op meldingen en werkt samen met andere professionals om de veiligheid en het welzijn van betrokkenen te waarborgen.

De optimale afstemming tussen onze organisatie, externe partijen en de wet- en regelgeving is jouw expertise. Je navigeert moeiteloos binnen het kader van de beroepscode voor sociaal werkers, waardoor je niet alleen een verschil maakt, maar ook ethische en professionele standaarden hoog houdt.

Als je passie en toewijding samenkomen in een omgeving waar elke dag een nieuwe kans is om levens te veranderen, dan is deze rol op de afdeling HGKM bij Akseso op jouw lijf geschreven. Maak deel uit van ons team en laat je impact voelbaar zijn. Het team bestaat uit 4 advies- en meldpuntfunctionarissen en een teamleider. Ter vervanging zijn wij op zoek naar een advies- en meldpuntfunctionaris.

Functie-eisen:

Je beschikt over werkervaring met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling;

Je bent in staat om proactief en zelfstandig te werken en effectief samen te werken in multidisciplinaire teams;

Inzicht in sociale problematiek op Bonaire;

Kennis van relevante wet- en regelgeving;

Vaardigheid in hanteren van instrumenten op sociaal-maatschappelijk gebied;

Enige ervaring in het opstellen van ondersteuningsplannen en risicoanalyses;

Je bent vaardig in het omgaan met mensen van verschillende culturele achtergronden;

Daarnaast beschik je over:

Minimaal een HBO-diploma in de richting van Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening of gelijkwaardig;

Je hebt affiniteit met de Bonairiaanse cultuur;

Je bent in het bezit van het rijbewijs B;

Je spreekt Papiamentu en je beheerst de Nederlandse taal;

Beheersing van de Spaanse taal is een pré.

Wat bieden wij:

Inschaling in functieschaal 10 van minimaal $3.825,- en maximaal $4.625,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling van 36 uur per week. Inschaling op basis van kennis en ervaring;

Vakantiegeld, 13 e maand en pensioenregeling;

maand en pensioenregeling; 165 Vakantie-uren bij een fulltime aanstelling;

Een tijdelijke aanstelling van een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren;

Interne- en externe opleidingsmogelijkheden;

Bij kandidaten van buiten het eiland een tegemoetkoming in de verhuiskosten.

Belangrijke informatie:

Een assessment of casusuitwerking kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Voor informatie over de vacature

Naam: Sabrina Bielars, HR adviseur. Telefoon: +599 784 0711. Email: vacature@aksesobon.com.

