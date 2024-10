Nieuws van Bonaire Bonaire International Airport sponsor Honkbalteam Bonaire in The Kingdom Series 2024 Redactie 31-10-2024 - 1 minuten leestijd

Foto - Bonaire International Airport (BIA)

KRALENDIJK – Bonaire International Airport (BIA) is sponsor van het honkbalteam Bonaire, dat van 31 oktober tot en met 4 november 2024 deelneemt aan de Kingdom Series 2024 op Aruba.

Dit toernooi biedt een unieke kans voor talentvolle honkballers van Bonaire om zich te meten met de beste teams van het Koninkrijk der Nederlanden. Na een lange afwezigheid kan Bonaire nu weer meedoen in de AA-klasse, dankzij de inspanningen van de Federashon Beisbol i Softbol Boneriano. De deelname aan de Kingdom Series is niet alleen een sportevenement, maar ook een kans om Bonaire te profileren als een eiland met een rijke sportcultuur.

De honkballers van Team Kingdom of the Netherlands vliegen na dit evenement door en nemen van 10 tot en met 24 november 2024 deel aan de Premier12, het officieuze WK Honkbal in Mexico.

