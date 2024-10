Evenementen Bonaire Culinary Team 2024 klaar voor de strijd in Miami Redactie 31-10-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Het Bonaire Culinary Team vertrekt dit jaar weer met vier enthousiaste en talentvolle chefs naar Miami voor een groot culinair evenement op 18, 19 en 20 november. Het team is klaar om de smaken en tradities van Bonaire internationaal op de kaart te zetten.

Dit jaar leidt chef Rhashindra, ook wel bekend als ‘Donge’, het team. Ze strijdt voor de titel Senior Chef van het jaar – een titel die ze als enige vrouw ooit al eens wist te winnen. Naast haar staat de jonge en enthousiaste Akeesha, die als junior chef haar eerste stappen zet in de culinaire wereld en ook nog eens studeert en werkt bij Sweeti Bakery.

Elise Weerstand dingt mee naar de titel van Beste Patissier van het Caribisch gebied, waarvoor ze al eerder haar talent heeft bewezen door in 2019 twee keer goud te winnen tijdens de competitie. Bartender Sir Eddy reist ook mee en hoopt op de prijs voor Bartender van het jaar. Met eerdere awards en competitie-ervaring in zijn zak is hij vastberaden om indruk te maken.

Coach

Het team wordt al vele jaren begeleid door hun ervaren coach Floris, eigenaar van RumRunners, die hen niet alleen inspireert, maar ook zorgt dat ze goed voorbereid aan de start verschijnen. Dit jaar kan het team alle hulp gebruiken om hun deelname mogelijk te maken. Wilt u het Bonaire Culinary Team sponsoren? Voor meer informatie over hoe u dit talentvolle team kunt ondersteunen, kunt u bellen naar +599 786-1508.

