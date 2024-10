Politie & Justitie Achtervolging leidt tot arrestatie van vier jongemannen na diefstal Redactie 31-10-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – In de nacht van dinsdag op woensdag, rond 01:00 uur, signaleerden agenten op de Kaya Piedra Presioso een verdachte situatie: een fietser en twee scooters, alle bestuurders gekleed in donkere kleding en zonder verlichting. Toen de politie ingreep, negeerden de scooters het stopteken en ontstond een achtervolging die uiteindelijk leidde tot de aanhouding van vier jongeren.

De fietser reed zonder verlichting en achter de fietser kwamen twee scooters met twee personen op beide scooters. Geen van de personen droeg een helm. Wat de aandacht van de agenten trok was dat de fietser en de personen op de scooters geheel in het donker gekleed waren. Toen de fietser de politie zag, waarschuwde hij de anderen op de scooters luidkeels. De eerste scooter had een verdachte kentekenplaat en de tweede had helemaal geen kentekenplaat.

Door de genoemde feiten besloten de agenten zwaailicht in werking te zetten om de scooters te stoppen voor een controle. Deze negeerden het stopteken en verhoogden hun snelheid. De fietser sloeg een andere straat in, maar de scooters bleven doorrijden. De patrouille bleef in verschillende straten achter beide scooters rijden waarbij de bestuurders meerdere keren werd gevorderd om te stoppen. Uiteindelijk moesten de agenten pepperspray gebruiken, maar ook dat hielp niet om de bestuurders te stoppen en zij bleven doorrijden.

Het lukte de agenten uiteindelijk om beide scooters op de Kaya Amsterdam te stoppen. Een 21-jarige man, twee 16-jarige jongens, en een 17-jarige jongen werden aangehouden. Ze worden verdacht van diefstal, heling en het negeren van politiebevelen. De zaak wordt onderzocht.

0