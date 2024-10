Natuur Trinidad en Tobago laat sleepboot beslag leggen na olieramp bij Tobago Dick Drayer 30-10-2024 - 2 minuten leestijd

Een rechter in Angola heeft op verzoek van Trinidad en Tobago beslag laten leggen op de sleepboot Solo Creed. De sleepboot veroorzaakte in februari een grote olieramp voor de kust van Tobago, waarbij duizenden vaten zware olie in zee terechtkwamen. Het incident veroorzaakte ernstige schade aan de kustlijn en natuur van Tobago en had zelfs gevolgen voor omliggende eilanden zoals Bonaire.

Minister Colm Imbert van Financiën schat de schade als gevolg van het incident op 230 miljoen euro. De sleepboot was heimelijk doorgevaren en werd na een intensieve zoektocht in de Angolese wateren onderschept. De Solo Creed stond geregistreerd in Tanzania, maar de identiteit van de eigenaar blijft onduidelijk. De waarde van de sleepboot, die gebouwd werd in 1976, is echter veel lager dan de omvang van de ingediende schadeclaim.

De olieramp vond plaats op 7 februari, toen de sleepboot Solo Creed de tanker Gulfstream sleepte, die kapseisde en duizenden vaten bunkerolie lekte in de zee bij Cove, Tobago. De olie vervuilde niet alleen de kust van Tobago, maar bereikte ook de kusten van Grenada en Bonaire. Volgens de regering van Trinidad en Tobago werd 51.000 vaten olie gemorst. De schoonmaakkosten voor Tobago worden geschat op 134 miljoen euro, waarvan al 50 miljoen euro werd toegewezen door de overheid.

De regering van Trinidad en Tobago blijft juridische stappen ondernemen om de eigenaar van de Solo Creed aansprakelijk te stellen voor de aangerichte schade. Ondanks meerdere pogingen blijft de identiteit van de verantwoordelijke partij onduidelijk, wat de inspanningen om schadevergoedingen te eisen bemoeilijkt.

Bonaire

De olieramp had grote gevolgen voor het eiland. Grote hoeveelheden olie bereikten de kwetsbare oostkust, waaronder de gebieden Sorobon, Lagun en Lac Bay. De vervuiling leidde tot ernstige schade aan het mariene ecosysteem, met dode vissen en bedreigde mangroves als direct gevolg.

Bovendien werd het toerisme zwaar getroffen, aangezien populaire plekken zoals Sorobon tijdelijk moesten worden gesloten. Archieffoto: Opruimwerkzaamheden bij Lagoen. Foto: Stinapa Bonaire

0