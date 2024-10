Sport & Vrije tijd Internationaal beachvolleybal toernooi op Bonaire: Startschot op 31 Oktober Hans Hofstra 30-10-2024 - 3 minuten leestijd

De selectie uit Barbados kwam op dinsdagavond aan op Bonaire.

KRALENDIJK – Van 31 oktober tot en met 3 november vindt op Bonaire het internationale Cazova & Norceca Beachvolleybaltoernooi plaats. Dit sportieve evenement, georganiseerd door de Bonairiaanse Volleybalbond (Bovobo), wordt gehouden op de beachvolleybalvelden van Rudy Boezem in Noord-Salina. Bonaire ontvangt teams uit verschillende landen in het Caribisch gebied, waaronder Trinidad en Tobago, Amerika, Barbados, Curaçao, Aruba en Mexico.

Volgens Jose-Luis Nicolaas, organisator namens de Bovobo, is dit evenement een belangrijke mijlpaal voor Bonaire. “Dit is de tweede keer dat we dit toernooi hier mogen hosten, en Norceca heeft ons gevraagd het opnieuw te organiseren. We willen hier een sterke basis voor beachvolleybal op Bonaire creëren,” aldus Nicolaas. Zowel het Cazova- als het Norceca-toernooi worden tegelijk gehouden, wat het een unieke kans maakt om internationale spelers in actie te zien. Beide zijn organisaties en toernooien in de wereld van het beachvolleybal, specifiek voor teams uit Noord- en Midden-Amerika, evenals het Caribisch gebied. Ze spelen een belangrijke rol in het bevorderen en organiseren van beachvolleybal in deze regio’s.

Fans uit Aruba en Curaçao

Het toernooi omvat wedstrijden voor zowel mannen- als vrouwenteams, en deelnemers kunnen belangrijke punten verdienen voor de ranglijst binnen de Norceca-competitie, wat essentieel is voor internationale carrières. Nicolaas benadrukt dat het toernooi vrij toegankelijk is voor publiek: “We hebben ervoor gekozen om geen entree te vragen om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van het spektakel.” Voor de finales, die zondag in de middag worden gehouden, verwacht hij een grote opkomst, met fans die zelfs van Aruba en Curaçao afreizen om de wedstrijden bij te wonen.

Barbados is al aanwezig

Het Barbados-team, met spelers zoals Haile-Emmanual Turney en Dei Padmore, kijkt uit naar de competitie op Bonaire. “Dit is onze tweede keer dat we Barbados vertegenwoordigen bij beachvolleybal, en we kijken er naar uit om onze vaardigheden te tonen,” zei Turney bij aankomst op het eiland. Ook aanvoerster Padmore kijkt er naar uit om samen met haar teamgenoten op Bonaire te mogen spelen. “Ik ben erg blij om hier te zijn en uit te komen voor Barbados. Dit is de eerste keer dat ik op Bonaire ben en ik kijk ernaar uit om te zien wat dit toernooi brengt. We willen hier niet alleen ons beste spel laten zien, maar ook ervaring opdoen en belangrijke punten verdienen voor de ranglijst. We weten weinig van het eiland zelf. Behalve dat het mooie stranden heeft. Maar dat hebben wij ook”, aldus de lachende Padmore.

Het evenement wordt niet alleen een sportief, maar ook een sociaal evenement. De Bovobo heeft gezorgd voor cateringmogelijkheden en de opbouw van een tribune zodat het publiek het toernooi goed kan volgen. Nicolaas vertelt: “We willen dat de bezoekers kunnen genieten van een complete ervaring. Komend weekend staat beachvolleybal centraal op Bonaire.”

