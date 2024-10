Economie Bonaire ziet 9,8% daling in toeristen in september Redactie 30-10-2024 - 1 minuten leestijd

De toeristische sector hoopt dat het tij, mede dankzij meer en nieuwe vluchten, weer kan worden gekeerd. Foto: ABC Online media

KRALENDIJK – Voor het eerst in lange tijd tonen de cijfers van Tourism Corporation Bonaire (TCB) een aanzienlijke daling in het aantal toeristen dat het eiland aandoet.

Voorlopige bezoekersstatistieken voor september 2024 laten een totaal zien van 10.779 verblijfsbezoekers op Bonaire, een daling van 9,8% vergeleken met de 11.951 bezoekers in september 2023. Opmerkelijk is dat dit aantal ook dicht bij het pre-pandemische niveau ligt, aangezien in september 2019 10.000 bezoekers arriveerden.

Nederlandse bezoekers vormden opnieuw de grootste groep, goed voor 48% van de aankomsten met 5.182 toeristen. Amerikaanse bezoekers waren de tweede grootste groep met 2.003 bezoekers (18,6%), gevolgd door 1.772 bezoekers uit Curaçao (16,4%).

Belangrijke bijdragen kwamen ook van Aruba, Duitsland, België, Brazilië en Colombia. De jaar op jaar vergelijking van de bezoekersdata tussen 2023 en 2024 onthult aanzienlijke verschuivingen binnen Bonaire’s belangrijkste toeristische markten. Het aantal bezoekers uit Nederland daalde met 10,3%, van 5.776 aankomsten in 2023 naar 5.182 in 2024. De Amerikaanse markt vertoonde ook een flinke daling, met 20,8% minder bezoekers, van 2.530 in 2023 naar 2.003 in 2024. Curaçao droeg bij met 1.772 bezoekers, een daling van 7,2% ten opzichte van de 1.909 van het jaar daarvoor. Het aantal Canadese bezoekers daalde met 10,7%, van 84 naar 75. Duitse toeristen verminderden met 15,1%, van 271 in 2023 naar 230 in 2024.

Ook Aruba zag een forse daling, met 257 bezoekers in 2024, wat een afname van 29,8% betekent ten opzichte van de 366 van het voorgaande jaar.

