Sport & Vrije tijd Bonaire pakt podium op PWA Slalom Youth Redactie 30-10-2024 - 1 minuten leestijd

MIAMI – Bonaire heeft opnieuw indruk gemaakt in de windsurfwereld. Tijdens de PWA Slalom Youth 2024, gehouden van 23 tot 27 oktober in Miami, sleepten de jonge windsurfers Jaevian IJtsma en de zussen Bobbie-Lynn, Lone en Kit de Jong meerdere prijzen in de wacht. Ondanks lichte windomstandigheden konden de wedstrijden doorgaan, wat leidde tot een volledige Bonaire-podiumplek in de U15 gemengde divisie: Jaevian IJtsma won deze categorie, gevolgd door Kit en Lone de Jong op de tweede en derde plek.

Bobbie-Lynn de Jong, die deelnam in de U17-categorie voor zowel fin als foil, behaalde goud in beide klassen en bereidt zich nu voor op haar volgende wedstrijd in Japan.

De 15-jarige Jaevian IJtsma, die sinds anderhalf jaar traint onder de begeleiding van Frans Paradise en de Bonaire Windsurf Association, maakte in Miami zijn buitenlandse debuut na zijn eerste wedstrijd op Bonaire in mei. De zussen De Jong, bekende namen in de windsurfscene, lieten wederom hun talent zien.

33