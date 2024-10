Vacatures Bonaire Vacature Bedrijfsadviseur Melanie Zandwijk 29 oktober 2024

Als Bedrijfsadviseur bij Qredits ben jij hét aanspreekpunt voor onze klanten! Je schakelt tussen de (potentiële) klant en Qredits. Jouw (potentiële) klanten bestaan uit startende én bestaande ondernemers. Je luistert naar de plannen van deze ondernemers en geeft ze advies. Als adviseur doe jij er alles aan om hen verder te helpen. Je biedt waar nodig ondersteuning in het compleet maken van dossiers.

Je staat klaar voor vragen en enthousiasmeert (potentiële) klanten vanuit jouw intrinsieke overtuiging over de inzet van alle mogelijke dienstverlening – microkredieten, coaching en training – die Qredits biedt. Samen met een team van 3 collega’s op Bonaire en meer dan 120 collega’s in Nederland, draag je bij aan de impact die we willen doen op Bonaire.

Qredits hanteert geen ‘harde’ beoordelingscriteria. Hierdoor heb jij een cruciale rol bij de inschatting van de ondernemerscapaciteiten en de haalbaarheid van het ondernemingsplan. Je bent dan ook in staat om zelfstandig een kredietaanvraag inhoudelijk te beoordelen op volledigheid, bezoekwaardigheid en kredietwaardigheid.

Functieomschrijving

Vragen beantwoorden via telefoon, e-mail en/of in persoon

Gesprekken voeren met (startende) ondernemers over hun kredietaanvraag en aanvragen uitwerken

Contact onderhouden met netwerkpartners en stakeholders

Klanten en lokale ondernemers adviseren

Gebruik van training en coaching stimuleren bij (potentiële) klanten

Aanspreekpunt zijn voor klanten in je portefeuille en klantdossiers bijhouden in het CRM-systeem

Beheer voeren bij betalingsachterstanden in de portefeuille

Bijdragen aan het op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening en doorlooptijden

Het team ondersteunen met lichte administratieve en facilitaire taken

Wat bieden wij?

Salaris: $3.000 – $3.840 per maand op basis van 40 uur per week

23 vakantiedagen, vakantiegeld en een 13e maand

Deelname aan pensioenregeling

Budget voor professionele educatie

Laptop en mobiele telefoon

Jaarcontract bij aanvang

Wie ben jij?

HBO werk- en denkniveau in Economie, Zakelijke Kredietverlening en/of Bedrijfsadministratie

Minimaal 4 jaar relevante werkervaring in de financiële branche en/of bankwezen

Goede computervaardigheden

Meer dan 1 jaar woonachtig op Bonaire

Goede beheersing van Papiaments, Nederlands, Spaans en Engels

Ervaring met actief netwerken en onderhouden van contacten

In het bezit van een geldig rijbewijs B en eigen auto

Over Qredits

Werken bij Qredits is niet alleen heel erg leuk, je levert ook een bijdrage aan de maatschappij. Naast hard werken vinden wij gezelligheid, kwaliteit en kennis heel belangrijk. Als stichting zonder winstoogmerk helpen wij ondernemers altijd verder. Met krediet, coaching, training en onderwijsprogramma’s bieden we startende ondernemers en ondernemers die verder willen alle tools om hun potentieel te vergroten. Dat doen we met een team van 140 enthousiaste en gepassioneerde collega’s in Nederland en het Caribisch gebied. En wie weet binnenkort ook met jou!

Ben je na het lezen van deze vacature enthousiast? Leuk! Solliciteer via onderstaande button. Heb je nog vragen of wil je meer weten over de functie? Neem dan contact op met Milagros Blanken, Branch Manager Bonaire, via +599 701 1412 of mail naar m.blanken@qredits.nl. Je kunt tot en met 10 november 2024 reageren op deze vacature.

