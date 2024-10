Politie & Justitie Politie Bonaire ruimt in beslag genomen voertuigen op Redactie 29-10-2024 - 1 minuten leestijd

Foto KPCN archief

KRALENDIJK – Op donderdag 28 november houdt de politie op Bonaire een opruimactie in de opslagruimte van het politiebureau. Verschillende voertuigen die in beslag zijn genomen, worden dan mogelijk vernietigd, vooral als de eigenaar onbekend is.

De politie roept daarom eigenaren van in beslag genomen voertuigen op om zich te melden. Dit kan door contact op te nemen via ketenbeslag@politiecn.com. Neem een aankoopbewijs mee en zorg dat je een geldig rijbewijs en verzekering hebt.

Voertuigen die op woensdag 20 november nog niet zijn opgehaald, worden op 28 november vernietigd. Ook auto’s die door een rechter zijn veroordeeld tot vernietiging of die van de weg af moeten, worden dan verwijderd.

0