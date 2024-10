Klimaat & Weer Weerbericht van Bonaire: Verstoring in tweede deel van de week Redactie 28-10-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – De verwachting is dat er in de tweede helft van de week onstabiel weer op Bonaire zal optreden. Dit hangt af van de uiteindelijke ontwikkeling van een verstoring in het zuidwesten van het Caribisch gebied en het pad dat deze verstoring volgt. Een beweging naar het noordwesten of de mogelijkheid dat dit systeem zich helemaal niet ontwikkelt, kan de weersvoorspelling aanzienlijk veranderen.

Vandaag wordt de meest stabiele dag van de week met overwegend droge omstandigheden, hoewel een enkele bui lokaal niet helemaal is uitgesloten. Tussen dinsdag en woensdag zal de kans op een lokale bui of twee toenemen. Donderdag en vrijdag kan die verstoring, als deze zich ontwikkelt en naar het noorden of zelfs noordoosten trekt, de vorming van enkele buien en onweersbuien in de regio veroorzaken. De wind zal geleidelijk afnemen naarmate de week vordert, vanwege de aanwezigheid van de verstoring en meer variabel of zuidoostelijk worden. Golven zullen variëren van 0,9 tot 1,3 meter hoog. De maximumtemperaturen liggen rond de 31-33 graden Celsius/88-91 graden Fahrenheit, en de minimumtemperaturen liggen rond de 26-28 graden Celsius/79-82 graden Fahrenheit.

