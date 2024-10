Dieren Stinapa bevestigt dood op Bonaire gevangen krokodil Redactie 28-10-2024 - 1 minuten leestijd

Foto OLB

KRALENDIJK – Natuurorganisatie Stinapa heeft vanavond bevestigd dat de krokodil die afgelopen zaterdagavond werd gevangen door rangers, dood is. Volgens een woordvoerder is er een autopsie gedaan om erachter te komen waardoor het dier is overleden.

De organisatie zegt dat op zaterdagavond de krokodil met zorg werd gevangen en werd overgebracht naar een veilige, tijdelijke locatie. Hier is het dier onderzocht door een dierenarts om zijn gezondheid te waarborgen. Stinapa meldt dat de krokodil de transitie niet heeft overleefd.

Bij het vangen van wilde dieren is stress een bekende risicofactor, die in sommige gevallen – zoals ook bij andere diersoorten kan gebeuren – tot overlijden kan leiden. In dit geval zijn volgens Stinapa alle voorzorgsmaatregelen, die ze op dat moment tot hun beschikking hadden, genomen: het vangen werd professioneel uitgevoerd door rangers en de medische nazorg vond tijdig plaats. Stinapa vermoedt dat ondanks alles de stress voor de krokodil mogelijk te hoog zou zijn geweest.

Momenteel wacht de organisatie op de resultaten van de autopsie, die duidelijkheid moeten geven over de exacte oorzaak van het overlijden. Zodra er aanvullende informatie beschikbaar is, zal dit volgens Stinapa met de gemeenschap gedeeld worden.

0