Natuur Krokodil gevangen op Bonaire, maar wat gebeurt er nu met hem? Hans Hofstra 27-10-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Een verrassende vangst op zaterdagavond op Bonaire: medewerkers van Stinapa hebben de krokodil kunnen vangen, nadat het dier sinds begin oktober herhaaldelijk was gespot in het mangrovegebied bij Sorobon. Het dier werd voor het eerst gezien op 8 oktober en sindsdien nog vier keer waargenomen, wat zorgde voor onrust en nieuwsgierigheid onder bewoners en natuurbeschermers.

Ondanks de vangst is er nog veel onduidelijk. De krokodil werd op zaterdagavond nog niet geïdentificeerd; experts weten dan ook nog niet of het gaat om een Amerikaanse of Orinocokrokodil gaat. Wel lijkt het erop dat het dier iets groter dan twee meter is. De krokodil is naar een geheime locatie gebracht, vermoedelijk ergens in het Washington Slagbaai National Park, om te voorkomen dat het mogelijk gedood wordt door angstige omstanders.

Op zoek naar nieuwe verblijfslocatie

Wat de toekomst brengt voor het dier is onzeker. Bonaire heeft geen dierentuin. Een terugkeer naar Venezuela, waar het dier mogelijk vandaan komt, lijkt door de huidige relatie met buurland Venezuela niet haalbaar. Ook een langdurig verblijf op Bonaire zou lastig zijn vanwege de veiligheid van het dier en de hoge kosten: betrouwbare bronnen spreken van duizenden dollars per dag.

Een alternatief kan een dierentuin in de omgeving zijn. De Curaçao Zoo & Botanical Garden heeft ervaring met krokodillen en kaaimannen. Of hierover al contact is geweest, is nog onbekend. De mogelijkheid om de krokodil naar Aruba te verplaatsen lijkt uitgesloten, aangezien daar geen geschikte opvang bestaat.

Stinapa interim-directeur Sjon van Essen werd op zaterdagavond benaderd voor een reactie. Hij liet weten dat zijn team nog volop bezig was met de situatie en dat hij niet meer informatie kon geven. Verdere details worden op zondag verwacht.

1.518