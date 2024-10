Natuur Gevangen krokodil op Bonaire heeft last van stress, toekomst nog onduidelijk Hans Hofstra 27-10-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Sinds 8 oktober houdt de zoektocht naar een krokodil op Bonaire de gemoederen bezig. Sjon van Essen, interim-directeur van natuurorganisatie Stinapa, bevestigde vandaag dat het dier recentelijk is gevangen en naar een geschikte locatie is verplaatst. De krokodil, die stress heeft opgelopen door de vangactie op zaterdagavond, staat nu onder zorg en observatie van dierenartsen en Stinapa.

De krokodil, een mannetje, betreft een Amerikaanse krokodil van 2,34 meter lang. Twee dierenartsen die het dier hebben onderzocht, meldden dat de krokodil tekenen van stress vertoont. “We weten helaas ook nog niet hoe de krokodil zal reageren op deze stressfase,” verklaarde Van Essen. “Voor ons is het van groot belang dat het welzijn van het dier wordt gewaarborgd.” Op zaterdagavond wisten medewerkers van Stinapa de krokodil te vangen, waarna het dier tijdelijk op een veilige locatie werd vastgehouden. Op zondag volgde een verhuizing naar een plek die door de dierenartsen is goedgekeurd.

Het welzijn van de krokodil staat volgens Van Essen voorop bij Stinapa. “Er is bloed afgenomen om DNA-analyse uit te voeren,” meldde hij, waarmee Stinapa tracht om meer informatie over het dier te verkrijgen. Van Essen liet echter weten dat het nog te vroeg is om te zeggen wat er uiteindelijk met de krokodil zal gebeuren. De exacte oorsprong van het dier en hoe het op Bonaire terecht is gekomen, blijft vooralsnog onduidelijk.

