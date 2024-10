Geschiedenis Sociedad San Antonio de Padua in Rincon viert 100-jarig jubileum Redactie 26-10-2024 - 2 minuten leestijd

RINCON – Op 1 november 2024 viert Sociedad San Antonio de Padua in Rincon een bijzondere mijlpaal: het 100-jarig bestaan. De vereniging werd op 1 november 1924 opgericht door Alexander Simon Pourier, die het idee had om een “vrije” vereniging op te richten waar leden zich niet hoefden te binden aan de katholieke kerk, zoals toen bij kerkelijke verenigingen vaak wel het geval was. Het regelen van een respectvolle en betaalbare begrafenis voor de leden was de belangrijkste drijfveer achter de oprichting.

Net als veel andere organisaties begon Sociedad San Antonio de Padua met groot enthousiasme, maar de oprichters stonden voor de uitdaging om een goed functionerende vereniging op te bouwen die het welzijn van de leden behartigt. De inzet van vele leden, die zich door de jaren heen hebben ingezet als bestuurslid of actief deelnemer in de ledenvergaderingen, was cruciaal voor de ontwikkeling en het voortbestaan van de vereniging. Dankzij hun inspanningen kan Sociedad San Antonio de Padua nu haar 100-jarig jubileum vieren.

In de afgelopen eeuw heeft de vereniging diverse veranderingen ondergaan, maar het fundament van solidariteit is altijd gebleven. Het doel van Sociedad San Antonio de Padua is om de belangen van haar leden te behartigen en te zorgen voor een waardige begrafenis, ongeacht de persoonlijke levensvisie van het individu.

De betrokkenheid van de leden speelt een belangrijke rol bij het voortbestaan van de vereniging. Personen tussen de 12 en 49 jaar die zich willen aansluiten, zijn van harte welkom om lid te worden. Belangstellenden kunnen hun contributie betalen of zich aanmelden op zondag tussen 9.00 en 12.00 uur in het kantoor in Rincon.

Met een eeuw geschiedenis achter de rug, blijft Sociedad San Antonio de Padua trouw aan haar oorspronkelijke missie: een plek van steun en solidariteit bieden aan de gemeenschap.

