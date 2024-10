Luchtvaart & Reizen November brengt twee nieuwe vliegverbindingen naar Bonaire Redactie 26-10-2024 - 1 minuten leestijd

JetBlue gaat vanaf de eerste week van november twee keer per week naar Bonaire vliegen. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK – De eerste week van november is een spannende voor toeristisch Bonaire met twee nieuwe luchtvaartmaatschappijen die het eiland opnemen in hun routeschema.

Corendon bijt het spits af met haar nieuwe vlucht tussen Amsterdam op Bonaire. De Airbus A350 van World2Fly waarmee Corendon de route onderhoudt zal voor het eerst op zondag 2 november landen aan het begin van de avond. Het is ook voor het eerst dat een Airbus van een type A350 op Bonaire zal landen.

Later in de week, namelijk op dinsdag, verwelkomt de Flamingo luchthaven een tweede nieuwe bezoeker in de vorm van JetBlue, die de route ook zal onderhouden met toestellen van Airbus, maar dan van het kleinere type A320.

Airlift

Met name de hotelsector van het eiland kijkt reikhalzend uit naar de nieuwe vluchten van Corendon en JetBlue. Zij hopen daarmee de, dit jaar tot zover, tegenvallende hotelbezetting weer wat op te kunnen krikken.

