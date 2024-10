Natuur Krokodillenjacht op Bonaire: Pers uitgenodigd door Stinapa voor uniek inkijkje in zoektocht Hans Hofstra 26-10-2024 - 4 minuten leestijd

De pers werd afgelopen week door Stinapa uitgenodigd om mee te kijken hoe er wordt gejaagd op de krokodil. Foto: Stinapa

KRALENDIJK – Op donderdag 24 oktober was de pers van Bonaire uitgenodigd door natuurorganisatie Stinapa om mee te kijken naar het uitdagende proces van de krokodillenjacht op Bonaire. De expeditie begon ’s ochtends bij Sorobon, waar de redactie van Bonaire.nu en andere media werden verwelkomd aan boord van een STINAPA-boot om langs een deel van de mangroves te varen. Later werd de zoektocht vervolgd met de kajak in de mangroves. Conservation manager Roxanne-Liana Francisca gaf hierbij uitleg over de strategieën die worden gebruikt om de krokodil te vinden en maakte duidelijk hoe complex de zoektocht is.

Het dier – een krokodil van ongeveer twee meter – is inmiddels vier keer gespot, maar blijft erg moeilijk te lokaliseren in het 8 hectare grote mangrovegebied, waar het zich vrij doorheen beweegt. Francisca benadrukte dat het dier zich overal kan verschuilen, zelfs onder water, en dat het door de vele kleine ingangen in het gebied lastig te traceren is. Toch blijft Stinapa vastberaden om de krokodil levend te vangen.

Conservation manager Roxanne-Liana Francisca geeft tekst en uitleg over het zoekproces.

Ondanks de speculaties blijft het onduidelijk om welk type krokodil het precies gaat. Voorlopig gaat Stinapa er ook vanuit dat het maar om één exemplaar gaat. De krokodil is een schuw dier en er is volgens de natuurorganisatie dan ook weinig kans dat het op de openbare stranden van Sorobon zal verschijnen.

Op de stranden van Sorobon wordt weer lesgegeven.

Pers en Rangers Samen op Zoektocht per Kajak

Later in de ochtend kreeg de pers de kans om met kajaks de zoektocht voort te zetten in de buurt van de laatste waarnemingslocatie van de krokodil. Samen met Stinapa-rangers verkenden ze de mangroves, op zoek naar mogelijke schuilplekken. Ondanks de intensieve speurtocht werd het dier niet gevonden, maar het gaf de pers een goed beeld van de complexiteit van de operatie.

Camera’s die moeilijk te zien zijn, zijn op strategische punten neergezet.

Maatregelen en respect voor het dier

Stinapa-rangers, duidelijk gemotiveerd, beschikken over de nodige materialen om het dier zo snel mogelijk en veilig te vangen. Er worden diverse lokmiddelen ingezet, zoals kip en geit, in de hoop het dier uit zijn schuilplaats te lokken. Camera’s zijn op strategische plekken geïnstalleerd om de bewegingen van de krokodil nauwlettend te kunnen volgen. Omdat het gaat om een beschermde diersoort, is het voor Stinapa essentieel dat de krokodil levend gevangen wordt.

De pers mocht samen met Stinapa in een kajak meezoeken.

Met deze open benadering toont Stinapa hun inzet voor het behoud van natuur en diersoorten op Bonaire. De organisatie gaf de pers hiermee een unieke kijk achter de schermen van hun conservatiewerk, en benadrukte hun toewijding om deze uitdagende situatie zorgvuldig en met respect voor het dier te benaderen.

