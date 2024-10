Infrastructuur Bouw rolstoelhelling bij drijvend zwembad Bonaire van start Redactie 26-10-2024 - 1 minuten leestijd

De weg langs de waterkant zal op bepaalde momenten gesloten zijn. Illustratie: OLB

KRALENDIJK- Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) heeft in een persbericht laten weten binnenkort te starten met de werkzaamheden aan voor de bouw van een rolstoelhelling bij het drijvende zwembad van Parke Tului.

Het project is volgens het OLB een belangrijke stap in de richting van een betere toegankelijkheid van openbare ruimten voor iedereen. Om het bouwproces vlot te laten verlopen, heeft STINAPA de afgelopen dagen blokken in de zee geplaatst, die tijdelijk als barrière dienen om het zeewater tegen te houden tijdens de werkzaamheden. Deze blokken, die qua uiterlijk aan Lego doen denken, zijn vervaardigd van speciaal materiaal dat geen schade toebrengt aan het koraal. Zodra de bouw is afgerond, worden de blokken weer verwijderd.

De verwachting is dat de helling nog vóór de kerst gereed zal zijn. In de komende periode kan de weg tegenover Parke Tului incidenteel tijdelijk worden afgesloten, wat voor enige overlast kan zorgen. Het OLB belooft de overlast tot een minimum te beperken en zal de gemeenschap tijdig op de hoogte houden van eventuele tijdelijke afsluitingen.

