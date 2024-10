Klimaat & Weer Weekend weerbericht van Bonaire: Kans op buien en windstoten Redactie 25-10-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Het weerbericht voor Bonaire en omgeving voorspelt gedeeltelijk bewolkte omstandigheden, met af en toe veel bewolking en enkele regenbuien. Er kan lokaal ook sprake zijn van onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 32°C, terwijl de minimumtemperatuur naar verwachting 27°C zal bedragen.

Een tropische golf trekt momenteel in westelijke richting door de regio. Dit weersysteem zorgt voor periodes met bewolking en kans op regenbuien, mogelijk vergezeld van onweer boven het eiland in de komende 24 uur. Zodra dit systeem de regio gepasseerd is, wordt een stabieler weertype verwacht voor de rest van het weekend. Naar verwachting zal de wind verder toenemen, wat kan leiden tot ruwe zeecondities, vooral in open wateren.

De wind zal overwegend uit het oosten komen en matig tot vrij krachtig waaien, met snelheden van 20 tot 39 km/u (kracht 4 tot 5). Er worden incidenteel sterke windstoten verwacht met snelheden tussen 40 en 50 km/u (kracht 6).

