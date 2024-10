Vacatures Bonaire Vacature Directeur Onderwijs | Directeur Bedrijfsvoering Curaçao Melanie Zandwijk 25 oktober 2024



Directeur Onderwijs

De Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) beheert zeven scholen op het eiland Curaçao, waar kinderen leren en ontwikkelen binnen een protestants-christelijke context. De VPCO biedt een divers onderwijspalet aan, bestaande uit (Speciaal) Funderend Onderwijs, Voortgezet Secundair Beroepsonderwijs (VSBO), HAVO/VWO en Secundair Beroepsonderwijs (SBO). Onze scholen zijn gebaseerd op een Nederlandstalig onderwijsaanbod. Het Nederlands is dan ook de officiële voer- en instructietaal binnen de VPCO. De vereniging bevindt zich momenteel in een boeiende transitiefase waarin de governance wordt gemoderniseerd, de scholen een steeds meertaliger onderwijsaanbod ontwikkelen en er gezocht wordt naar een balans tussen technologische vooruitgang en menselijke ontwikkeling. Dit biedt een unieke kans om als Directeur Onderwijs bij te dragen aan de toekomst van het onderwijs op Curaçao.



In deze dynamische periode zoekt de VPCO een verbindende leider die een sleutelrol kan spelen in de onderwijskundige ontwikkelingen en innovatie binnen de organisatie. De VPCO ziet zichzelf als koploper en pionier in onderwijsvernieuwing. Dat eist een dynamische leider die hierin mee en voorop wil gaan. De Directeur Onderwijs draagt de verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit en is mede-verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid en -innovatie binnen de VPCO. Het is van belang dat de kandidaat kennis heeft van de protestants-christelijke traditie en/of zich kan identificeren met de missie en visie van de VPCO.



De ideale kandidaat is iemand met culturele sensitiviteit en met ruime ervaring in het primair en/of voortgezet onderwijs. Onderwijservaring en een relevante onderwijsbevoegdheid zijn een must. Verder heeft de kandidaat bewezen leidinggevende en bestuurlijke kwaliteiten en weet hij/zij met inspirerend leiderschap het team van schooldirecteuren te versterken en te begeleiden bij het realiseren van de gezamenlijke beleidsdoelen. De kandidaat heeft een natuurlijk talent om diverse belanghebbenden, zoals schooldirecteuren, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen samen te brengen en samenwerking te stimuleren tussen de verschillende scholen binnen de VPCO. Ervaring met werken in een multiculturele, bij voorkeur een meertalige of zelfs een Caribische omgeving, is hierbij een groot pluspunt.

Uw taken en verantwoordelijkheden

Het volgen van relevante ontwikkelingen op het gebied van zorg en onderwijs.

Opstellen, implementeren en evalueren van het strategisch beleidsplan, specifiek gericht op zorg en onderwijskwaliteit.

Coördineren en bewaken van de kwaliteit en voortgang van de onderwijswerkzaamheden.

Initiëren en managen van programma’s en projecten gericht op onderwijsvernieuwing.

Leidinggeven aan interne en externe overleggen binnen de eigen portefeuilles.

Positief en betrokken aansturen van schooldirecteuren en medewerkers van het expertisecentrum.

Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met schooldirecteuren en medewerkers van het expertisecentrum.

Verzorgen van bestuurlijke informatie en managementrapportages.

Onderhouden van contacten met relevante externe stakeholders op het gebied van onderwijs (bijvoorbeeld het ministerie, inspectie, andere scholen, methodeontwikkelaars, etc.).

Uw profiel

WO-werk en denkniveau.

Onderwijservaring (en bevoegdheid) in het primair en/of voortgezet onderwijs is vereist.

Minimaal 5-7 jaar ervaring in een kader- of directiefunctie, bij voorkeur binnen het onderwijs.

Brede en relevante kennis van en ervaring met ontwikkelingen in het onderwijs, met name op het gebied van zorg en onderwijsvernieuwing in relatie tot het primair en voortgezet onderwijs.

Kennis over hoe met de wet- en regelgeving wordt omgegaan, met name op het gebied van onderwijsbekostiging.

Inzicht in de dynamiek van maatschappelijke en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen.

Ervaring in het ontwikkelen, implementeren en evalueren van strategische beleidsplannen.

Sterke leiderschapsvaardigheden en ervaring met het aansturen van grote, complexe onderwijsorganisaties.

Affiniteit met de protestants-christelijke traditie.

Culturele sensitiviteit en affiniteit met werken in een multiculturele en meertalige omgeving.

Goede contactuele en samenwerkende eigenschappen.

Goede beheersing van het Nederlands en Engels. Beheers je ook het Papiamentu, dan is dat een pré. Als je het niet beheerst krijg je een cursustraject aangeboden.

Bijzonderheden

Woont of werkt u buiten Curaçao en/of past u (grotendeels) in dit profiel? Dan vragen wij u ook te solliciteren.



Als Directeur Onderwijs vormt u samen met de Directeur Bedrijfsvoering het College van Bestuur i.o., waarbij beide directeuren in goede samenwerking met elkaar de VPCO leiden.



Vanwege de transitie waarin wij ons bevinden, en afhankelijk van uw specifieke vaardigheden en ervaring, kan het zijn dat u binnen het College van Bestuur i.o. met twee Directeuren gevraagd wordt de rol van Voorzitter (tijdelijk) te vervullen.



Solliciteren

Stuur uw motivatiebrief, vergezeld van een recent curriculum vitae, uiterlijk vóór 10 november naar hrm@deloitte.cw, onder vermelding van ‘Sollicitatie Directeur Onderwijs VPCO.’



Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Deloitte Dutch Caribbean, via Mevr. Eliane Haseth (tel. +5999-6604872).



Een referentieonderzoek, assessment, medische keuring en veiligheidsonderzoek kunnen deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Directeur Bedrijfsvoering (1 FTE)



De Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) beheert zeven scholen op het eiland Curaçao, waar kinderen leren en ontwikkelen binnen een protestants-christelijke context. De VPCO biedt een divers onderwijspalet aan, bestaande uit (Speciaal) Funderend Onderwijs, Voortgezet Secundair Beroepsonderwijs (VSBO), HAVO/VWO en Secundair Beroepsonderwijs (SBO). Onze scholen zijn gebaseerd op een Nederlandstalig onderwijsaanbod. Het Nederlands is dan ook de officiële voer- en instructietaal binnen de VPCO. De vereniging bevindt zich momenteel in een boeiende transitiefase waarin de governance wordt gemoderniseerd, de scholen een steeds meertaliger onderwijsaanbod ontwikkelen en er gezocht wordt naar een balans tussen technologische vooruitgang en menselijke ontwikkeling. Dit biedt een unieke kans om als Directeur Bedrijfsvoering bij te dragen aan de toekomst van het onderwijs op Curaçao.



In deze uitdagende periode zoekt de VPCO een strategische leider op het gebied van personeel & organisatie, financiën en facilitaire zaken. De Directeur Bedrijfsvoering vervult een cruciale rol in het waarborgen van stabiele en efficiënte bedrijfsprocessen, die het onderwijs binnen de VPCO ondersteunen en versterken. Dit is een functie waarin u direct impact heeft op de alledaagse werking van de scholen en tegelijkertijd strategische plannen uitzet voor een duurzame ontwikkeling van de VPCO.



De ideale kandidaat is iemand die niet wegloopt voor uitdagingen. Van het oplossen van warmte en energie vraagstukken tot de verdere digitalisering van onze scholen en de nieuwbouw/renovatie van onze gebouwen. Van het door ontwikkelen van de financiële controle-en rapportage vereisten tot het vorm en inhoud geven aan een adequaat personeelsbeleid. De functie vraagt om een proactieve en besluitvaardige leider die ook in staat is om lokale en internationale netwerken te ontwikkelen, ten dienste van de VPCO-scholen.



Uw taken en verantwoordelijkheden

Volgen van relevante interne en externe ontwikkelingen op het gebied van facilitaire zaken, financiën en personeel & organisatie. Opstellen, implementeren en evalueren van het strategisch beleidsplan voor facilitaire zaken, financiën en personeel & organisatie. Coördineren van bedrijfsvoeringstaken, inclusief kwaliteitsbewaking en voortgangscontrole van facilitaire diensten, financiën en personeel & organisatie. Waarborgen van een adequate financiële administratie, inclusief het beheer van debiteuren- en crediteurenportefeuilles en opstellen van liquiditeitsprojecties, een controlebeleid en financiële rapportages. Initiëren en/of managen van strategische projecten, zoals de uitbreiding of renovatie van scholen en gymzalen, het koelingsbeleid en acties in het kader van energie-efficiëntie, etc. Beheer en optimalisatie van ICT-voorzieningen en systeembeheer, inclusief het opstellen van meerjarenplannen voor apparatuur en veiligheid. Beheren, bijwerken en/of aanpassen van ons HR-beleid, functiehuis, employee development, waaronder ook (internationale) werving, selectie, functionerings- en beoordelingsgesprekken. Leidinggeven aan en motiveren van medewerkers van het servicebureau. Onderhouden van contacten met relevante externe stakeholders, zoals het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport en andere betrokken instanties. Activeren van lokale en internationale netwerken om middelen en schoolmateriaal aan te trekken voor de VPCO.



Uw profiel

WO-werk en denkniveau. Minimaal 5-7 jaar ervaring in een kader- of directiefunctie, bij voorkeur binnen het onderwijs of een vergelijkbare sector. Ervaring met strategisch facilitair en financieel management in een complexe organisatie. Affiniteit met onderwijs en inzicht in de specifieke uitdagingen van schoolinfrastructuur en bedrijfsvoering. Ervaring met het ontwikkelen en implementeren van (strategisch) beleid op het gebied van bedrijfsvoering, personeelszaken en financiën. Kennis van relevante wet- en regelgeving, met name arbeidsrechtelijke en bekostigingsregelingen. Ervaring met HR-management en het ontwikkelen van personeelsbeleid, inclusief werving, onboarding en training. Sterke communicatieve vaardigheden en een verbindende leiderschapsstijl. Culturele sensitiviteit en ervaring in een multiculturele en meertalige omgeving. Goede beheersing van het Nederlands en Engels. Beheerst u ook het Papiamentu, dan is dat een pré. Als u het niet beheerst dan krijg u een cursustraject aangeboden.



Bijzonderheden

Woont of werkt u buiten Curaçao en/of past u (grotendeels) in dit profiel? Dan vragen wij u ook te solliciteren.



Als Directeur Bedrijfsvoering vormt u samen met de Directeur Onderwijs het College van Bestuur i.o., waarbij beide directeuren in goede samenwerking met elkaar de VPCO leiden.



Vanwege de transitie waarin wij ons bevinden, en afhankelijk van uw specifieke vaardigheden en ervaring, kan het zijn dat u binnen een College van Bestuur i.o. met twee Directeuren gevraagd wordt de rol van Voorzitter (tijdelijk) te vervullen.



Solliciteren

Stuur uw motivatiebrief, vergezeld van een recent curriculum vitae, uiterlijk vóór 10 november naar hrm@deloitte.cw, onder vermelding van ‘Sollicitatie Directeur Bedrijfsvoering VPCO.’



Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Deloitte Dutch Caribbean, via Mevr. Eliane Haseth (tel. +5999-6604872).



Een referentieonderzoek, assessment, medische keuring en veiligheidsonderzoek kunnen onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

