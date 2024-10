Sport & Vrije tijd Sportinfrastructuur op Bonaire: nieuwe plannen voor faciliteiten in meerdere wijken Hans Hofstra 25-10-2024 - 3 minuten leestijd

Foto - Indebon

KRALENDIJK – De sportinfrastructuur op Bonaire blijft zich in snel tempo ontwikkelen. De lokale overheid en sportorganisatie Indebon hebben ambitieuze plannen om sportfaciliteiten in verschillende wijken uit te breiden. Deze uitbreiding is bedoeld om de gemeenschap meer toegang te geven tot sport, een gezonde levensstijl te bevorderen en jonge talenten te ondersteunen.

Terrence de Jongh, hoofd van de sportorganisatie Indebon, is verheugd over de groei van de sportinfrastructuur. “Sport is een belangrijk onderdeel van het leven op Bonaire en we willen dat elke buurt toegang heeft tot kwalitatieve faciliteiten. Bij buurtcentra zijn we nu bezig om speeltuinen en ook de multifunctionele velden op te knappen. Het is essentieel om jongeren te inspireren en hen de middelen te geven om zich op sportgebied te ontwikkelen,” aldus De Jongh.

Plannen voor meerdere wijken

Volgens De Jongh is de uitbreiding van sportfaciliteiten in verschillende wijken een grote stap vooruit voor het eiland. “We hebben geconstateerd dat er een groeiende behoefte is aan moderne sportlocaties, met name voor voetbal, basketbal, baseball, tennissporten, zwemmen en atletiek. We zijn nu bezig met het identificeren van locaties in Rincon, Noord Saliña, Tera Kora en Antriol waar we nieuwe velden en sportcentra willen realiseren.”

De nieuwe plannen omvatten ook investeringen in kleedruimtes, verlichting en zitplaatsen voor toeschouwers, wat niet alleen de ervaring voor de sporters verbetert, maar ook voor families en fans die wedstrijden bijwonen. “Het gaat ons om de totale ervaring, van training tot competitie,” legt De Jongh uit.

Sport als motor voor sociale ontwikkeling

Naast de sportieve voordelen, hoopt Indebon dat de nieuwe faciliteiten een sociaal effect zullen hebben op de wijken. “Sport brengt mensen samen, het bevordert discipline en teamwork. Door sportmogelijkheden dichter bij de mensen te brengen, hopen we ook bij te dragen aan het welzijn en de saamhorigheid in de gemeenschappen,” zegt De Jongh.

Met de plannen in gang gezet, hoopt Bonaire in de komende jaren uit te groeien tot een eiland waar sport op elk niveau toegankelijk is voor jong en oud. De Jongh besluit: “Dit is slechts het begin. We blijven werken aan een toekomst waarin sport voor iedereen op Bonaire binnen handbereik is.”

