Politie Bonaire voert gerichte verkeerscontrole uit tijdens bezoek cruiseschip
25-10-2024

KRALENDIJK- In het kader van het bezoek van een cruiseschip aan Bonaire, heeft het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), in samenwerking met de Directie Toezicht en Handhaving (T&H) van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), een gerichte verkeerscontrole uitgevoerd.

De controle, die plaatsvond bij het stadion en de zuidpier, was specifiek gericht op chauffeurs die toeristen vervoeren, zoals taxi’s en andere vormen van toeristisch vervoer.

Tijdens de controle werden in totaal 25 voertuigen gecontroleerd op de aanwezigheid van een geldig rijbewijs, verzekeringspapieren en de benodigde vergunningen voor het vervoeren van passagiers. Door deze controles te houden tijdens de piekmomenten van toeristisch verkeer, zoals bij de komst van een cruiseschip, willen het KPCN en het OLB zorgen voor veilige en gereguleerde transportomstandigheden voor zowel bezoekers als bewoners van het eiland.

Een aantal chauffeurs had de benodigde documenten niet direct beschikbaar in hun voertuig, maar deze werden later alsnog aangeleverd en bleken in orde te zijn. Chauffeurs worden eraan herinnert dat zij te allen tijde de vereiste documenten, zoals een geldig rijbewijs, verzekering en de juiste vergunningen, bij zich moeten hebben wanneer zij passagiers vervoeren.

Veiligheid op de weg

De gezamenlijke actie benadrukt het belang van de samenwerking tussen de politie en de Directie Toezicht en Handhaving. De controle is onderdeel van een bredere inzet om de veiligheid op de weg te waarborgen. Dit is niet alleen belangrijk voor de veiligheid van de eilandbewoners, maar ook om de goede ervaring van de vele toeristen op Bonaire te bevorderen.

De politie blijft alert op naleving van de verkeersregels en zal waar nodig verdere controles uitvoeren.

