Gezondheidszorg Overheid Bonaire hoopt op tweede succesvolle prikdag tegen griep en Corona Redactie 25-10-2024 - 1 minuten leestijd

De actie is vooral gericht op 60-plussers. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK- De afdeling Publieke Gezondheid hoopt dat ook de tweede dag voor de coronaprik en de griepprik bij Jong Bonaire op 26 oktober 2024 een succes is.

Bij de eerste prikdag op zaterdag 19 oktober hebben 350 mensen de twee prikken gehaald. De coronaprik en de griepprik zijn bedoeld voor 60-plussers. Het is dit jaar voor het eerst dat zestigplussers en mensen met een kwetsbare gezondheid, de griepprik, de coronaprik of beide prikken zonder afspraak bij kunnen halen als ze dat willen.

Om de prik(ken) te krijgen, moeten mensen een sédula of paspoort meenemen. Mensen die de coronaprik willen, moeten bij aankomst eerst een gezondheidsverklaring invullen. Nadat ze de coronaprik hebben gekregen, blijven ze voor observatie nog 15 minuten zitten. Begin deze maand hebben alle 60- plussers op het eiland een brief gehad waarin ze zijn uitgenodigd om de prik(ken) te halen. Het is niet nodig om deze brief mee te nemen als een persoon één of beiden prikken gaat halen.

Bezoekers

De griepprik en de coronaprik zijn ook bedoeld voor 60-plussers die op Bonaire overwinteren en daardoor de prik(ken) niet in hun eigen land kunnen halen.

0