Rijksvertegenwoordiger eist snelle actie na alarmerend rapport landfill Bonaire
24-10-2024

KRALENDIJK – De waarnemend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond heeft de bestuurders van Bonaire opgeroepen snel in actie te komen na een verontrustend rapport over de stortplaats Selibon Lagun. Het rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), ontvangen op 21 oktober, wijst op ernstige milieuproblemen en risico’s voor de gezondheid en natuur in de omgeving.

Helmond sprak op 22 oktober met het Bestuurscollege (BC) van Bonaire om de situatie te bespreken en heeft het eilandbestuur gevraagd om voor 1 november een plan van aanpak te presenteren. De Rijksvertegenwoordiger zal daarna bepalen welke verdere maatregelen nodig zijn, waarbij een besluit in de week van 11 november wordt verwacht.

De oproep tot snelle actie onderstreept de urgentie van de situatie, waarbij zowel het milieu als de inwoners van Bonaire in gevaar kunnen zijn als er niet direct wordt ingegrepen.

Bestuurscollege ontvangt rapport

Het BC van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) heeft laten weten dat zij op maandag 21 oktober 2024 het inspectierapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben ontvangen. Het rapport gaat over Selibon, de afvalverwerkingsorganisatie op Bonaire. De inspectie werd uitgevoerd in de laatste week van augustus 2024. Het inspectierapport van de ILT is op woensdag 23 oktober 2024 ter kennisgeving verzonden naar de Eilandsraad.

