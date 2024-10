Economie Inflatie onveranderd op Bonaire en Saba, hoger op Sint-Eustatius Melanie Zandwijk 24-10-2024 - 1 minuten leestijd

In het derde kwartaal van 2024 waren consumentengoederen en -diensten op Bonaire 2,5 procent duurder dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal bedroeg de inflatie ook 2,5 procent. Dit meldt het CBS op basis van de consumentenprijsindex Caribisch Nederland.

Op Sint-Eustatius stegen de prijzen op jaarbasis 3,1 procent in het derde kwartaal van 2024, in het tweede kwartaal van 2024 stegen de prijzen met 2,5 procent. Op Saba bedroeg de inflatie 2,0 procent in het derde kwartaal van 2024. Een kwartaal eerder was dit ook 2,0 procent.

Prijzen op Bonaire zijn in het derde kwartaal met 1,1 procent gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal. Onderwijs werd 19,4 procent duurder dit kwartaal, diverse opleidingen stegen in prijs. Ook vliegtickets werden duurder, hier stegen de prijzen met 9,7 procent ten opzichte van het tweede kwartaal.

Kleding goedkoper

De prijzen van kleding en schoeisel daalden met 0,3 procent ten opzichte van het tweede kwartaal.

