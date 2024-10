Sport & Vrije tijd Bonairiaanse Bokser Ricardí Muñoz klaar voor grote wedstrijd op Aruba Redactie 24-10-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – De 17-jarige Ricardí Muñoz uit Bonaire is klaar om zijn boksvaardigheden te laten zien op een groot toernooi, ‘The Title’, dat op zaterdag 26 oktober plaatsvindt op Aruba. Hij zal rond 21.30 uur in de ring stappen voor een spannende wedstrijd tegen Evander Nedd, in de gewichtsklasse van 70-81 kg. Hierin draait alles om snelheid, kracht en uithoudingsvermogen.

Ricardí is jong, maar heeft al veel ervaring opgedaan in het boksen. Hij heeft drie wedstrijden achter de rug en staat bekend om zijn doorzettingsvermogen en vechtlust. Met elke wedstrijd wordt hij beter en hij wordt gezien als een groot talent voor de toekomst van het Bonairiaanse boksen.

Tijdens dit toernooi zal Ricardí Bonaire vertegenwoordigen, een eer waar hij hard voor heeft gewerkt. Hij traint onder leiding van coach William Evertsz van Boxing Fitness Bonaire. Dankzij de steun van sponsoren zoals Jong Bonaire, BECS en Infinity Mode kan hij zijn droom volgen en Bonaire op internationaal niveau laten zien.

