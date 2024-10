Onderwijs Roa, Plenchi di Trabou en MBO overleggen met beauty-industrie over nieuwe opleidingen op Bonaire Redactie 23-10-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op maandag 21 oktober organiseerde de Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland (ROA CN), Plenchi di Trabou en het Beroepsonderwijs MBO het evenement ‘Beauty & Bubbles’ voor professionals uit de beauty-industrie.

Tijdens de bijeenkomst presenteerden zij de huidige trends en opleidingsmogelijkheden in de beautybranche. Het doel was om samen met saloneigenaren en andere belanghebbenden te verkennen hoe een opleiding in uiterlijke verzorging op Bonaire kan worden opgezet. Daarbij werd aandacht besteed aan diverse sectoren, zoals haarstyling, wellness en voetzorg.

Na de presentaties was er ruimte voor discussie over de opleidingsbehoeften en de laatste ontwikkelingen in de markt. Ook werden enquêtes afgenomen om de nieuwe opleiding zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van de lokale markt. De reacties waren positief; veel aanwezigen gaven aan geïnteresseerd te zijn in verdere scholing van hun personeel en benadrukten de behoefte aan nieuw talent.

De uitkomsten van het evenement worden verwerkt in een advies aan het ministerie van OCW. Bij een positief advies zal MBO Bonaire in het schooljaar 2025/2026 starten met een opleiding in de beautybranche.

