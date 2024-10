Nieuws uit Nederland Prinses Beatrix brengt bezoek aan Sint-Maarten en Saba Redactie 23-10-2024 - 2 minuten leestijd

The Bottom. - Photo credit Kai Wulf

DEN HAAG – Van 12 tot 15 november zal Prinses Beatrix, beschermvrouwe van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), een officieel bezoek brengen aan Sint-Maarten en Saba. Tijdens het bezoek, dat in het teken staat van natuurbehoud en gemeenschapsinitiatieven, zal zij verschillende projecten en organisaties bezoeken die zich inzetten voor het milieu en de lokale samenleving.

Op Sint-Maarten staan op 13 en 14 november onder andere een bezoek aan het Emilio Wilson Park en het Milton Peters College op het programma. In het park zal de prinses deelnemen aan een spoken word-evenement, waarbij aandacht wordt gevraagd voor de impact van inheemse en invasieve soorten op de natuur. Ze zal hier ook een inheemse boom planten als symbool van natuurbehoud. Bij het Milton Peters College woont ze een les bij over duurzaam maritiem beheer, georganiseerd door de Nature Foundation St.-Maarten. Daarnaast zal ze bij een lokaal recyclingprogramma luisteren naar jongeren over de gevolgen van plasticvervuiling.

Prinses Beatrix zal verder de onlangs voltooide Salt Pond-promenade verkennen en een boottocht maken langs het RAMSAR-gebied Mullet Bay om het belang van mangroven te leren kennen. Ze zal ook Little Key bezoeken, een locatie die mogelijk het eerste beschermde natuurpark op Sint-Maarten wordt, en de heropening van de herbouwde Princess Juliana International Airport voorzitten.

Op Saba zal de prinses op 15 november het Saba Research Center van de Saba Conservation Foundation bezoeken, waar ze geïnformeerd wordt over maritiem onderzoek en koraalherstelprojecten. Daarnaast zal ze in het Queen Wilhelmina Park een nieuw naambord onthullen en met kinderen spreken die hebben meegewerkt aan de renovatie van de gemeenschapsruimte. Het programma omvat verder een bezoek aan de Botanische Tuin en het jeugdcentrum ‘The Spot’, waar thema’s als herbebossing en kindvriendelijke gemeenschappen worden besproken.

Met dit bezoek vestigt Prinses Beatrix de aandacht op de noodzaak van natuureducatie en bescherming in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Haar aanwezigheid onderstreept het belang van zowel natuurbehoud als maatschappelijke betrokkenheid voor de toekomst van de eilanden. “We zijn vereerd om de prinses te verwelkomen. Haar betrokkenheid bij natuurbehoud sluit aan bij onze missie om het unieke erfgoed van Sint-Maarten en Saba te behouden,” aldus Arno Verhoeven van de DCNA.

0