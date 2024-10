Politie & Justitie Moordenaar medicijnstudente Saba uitgeleverd aan Bonaire Redactie 23-10-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op 15 april 2015 werd de toen 24-jarige medisch studente Kavya Guda op Saba om het leven gebracht. Voor dit misdrijf werd Senad C. in 2021 in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 11 jaren, welk vonnis in december 2022 onherroepelijk is geworden.

Omdat C. in eerste instantie voor dit feit was vrijgesproken, was hij gedurende zijn proces op vrije voeten. Sinds het onherroepelijk worden van het vonnis heeft het Openbaar Ministerie BES zich ingespannen om C. op te sporen, zodat zijn uitlevering kon worden gevraagd. Door dit onderzoek kon C. getraceerd worden in de Verenigde Staten.

Op verzoek van het Openbaar Ministerie werd de veroordeelde in de VS aangehouden en overgedragen aan het Openbaar Ministerie BES. Vrijdag 18 oktober is C. succesvol overgebracht vanuit de VS en ingesloten in de JICN te Bonaire.

Straf uitzitten

C. zal de komende jaren op Bonaire zijn vonnis van 11 jaren voor dit vreselijke misdrijf uit moeten zitten.

