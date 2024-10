Natuur Krokodil herhaaldelijk waargenomen door Stinapa op Bonaire Hans Hofstra 23-10-2024 - 3 minuten leestijd

Foto - Stichting Nationale Parken Bonaire (STINAPA)

KRALENDIJK – Twee weken na de eerste beelden, is Bonaire nog steeds in de ban van de zoektocht naar een krokodil. Sjon van Essen, interim-directeur van de natuurorganisatie Stinapa, spreekt vol vertrouwen over de inspanningen van zijn team om het reptiel te vangen. “We hebben het dier herhaaldelijk waargenomen. Onze crew is vastberaden. We gaan hem vangen,” zegt Van Essen.

“We hebben het dier ondertussen een aantal keren waargenomen. Daarnaast is er ook een echte poging gedaan om hem te vangen. Dit is helaas toen nog niet gelukt,” aldus Van Essen. “We zijn nog steeds ’s ochtends en ’s avonds op zoek. Dan is de krokodil het meest actief. Op het moment dat hij wordt gesignaleerd, wordt er een groter team ingeschakeld op die locatie.”

De krokodil, die gespot is in een afgebakend gebied, heeft voor veel opschudding gezorgd onder lokale ondernemers en toeristen. Hoewel sommige ondernemers klagen over de impact op hun zaken, benadrukt Van Essen de noodzaak van veiligheid voor zowel mens als dier. “We hebben het gebied zorgvuldig afgezet en mensen kunnen hun activiteiten hervatten.” legt hij uit.

Ondernemers op Sorobon zijn hun activiteiten weer gestart. Borden zijn op het strand gezet. Duidelijk is dat bedrijven na een aantal dagen gesloten te moeten zijn, weer geopend zijn. Watersportliefhebbers staan weer op een surfplank of zwemmen door het blauwe water. Ook de restaurants zijn weer geopend.

Bij Sorobon is een gebied afgezet waar mensen aan de westkant van de lijn niet mogen zwemmen.

Zoektocht gaat door

Er zijn suggesties gedaan om het dier af te schieten, maar Van Essen wijst deze resoluut af. “We volgen strikte richtlijnen. Bovendien, als het een zeldzame Orinoco krokodil is, willen we geen risico nemen gezien de internationale consequenties.” De zoektocht gaat verder met crew van Stinapa die ’s avonds met sterke lampen het gebied afspeurt. “Het is een kwestie van geduld en doorzettingsvermogen,” voegt Van Essen toe. Ondanks de uitdagingen blijft Stinapa optimistisch over een succesvolle vangst. “Het vraagt tijd, maar we zijn vastberaden om het veilig en verantwoord te doen.”

0