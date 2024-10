Evenementen Kinderboekenweek 2024: ‘Lekker Eigenwijs’ Redactie 23-10-2024 - 3 minuten leestijd

KRALENDIJK – Van 10 tot en met 15 november 2024 staat Bonaire in het teken van de jaarlijkse Kinderboekenweek. Dit jaar met het thema ‘Lekker Eigenwijs’ of in het Papiaments ‘Est’un Dushi Kabesura!’ . Met dit thema wil de Openbare Bibliotheek Bonaire alle kinderen aanmoedigen om hun eigen pad te volgen. En te accepteren dat ze allemaal op hun eigen manier uniek zijn. Wees niet bang om jezelf te zijn, je ideeën te uiten, wees trots op de persoon die je bent! Dit jaar ligt de nadruk op het vergroten van leesplezier bij kinderen door ze ook in contact te brengen met schrijvers.

Bekende auteurs schrijvers en artiesten uit Bonaire, Aruba, Curaçao en Nederland hebben een belangrijke rol een actieve rol spelen. Zoals de bekende Bonairiaanse zanger Luis Moka, de jonge filmmaker Sendion Balentien, en schrijver Sharlon Willems. Willems is de schrijver van het Kinderboekenweekgeschenk ‘Mil Stap Mas Hundu: Pua i Ursi Ta Deskubrí Un Suidat’.

Ook de Curaçaose kunstenaar Francis Sling en schrijfster Mercee Doran zullen hun bijdragen leveren, net als Loekie Morales, Zarissa Windzak, Tito Ansano en Kevin Hassing. De schrijvers en kunstenaars bezoeken scholen en geven ook workshops. Zo krijgen kinderen unieke kans om in contact te komen met schrijvers en de mensen die de tekeningen bij de boeken hebben verzorgd.

Dit is het programma van de Kinderboekenweek 2024:

Opening Kinderboekenweek

Op zondag 10 november 2024 wordt de Kinderboekenweek feestelijk geopend bij Kolegio Rayo di Solo. Van 16:00 tot 19:00 uur kunnen kinderen tussen de 4 en 12 jaar deelnemen aan een middag vol leesplezier en spannende activiteiten. Het belooft een onvergetelijke middag te worden met speciale gasten en veel verrassingen. Bij de opening staan een rijke fantasie en leesplezier centraal. Alle kinderen en hun ouders zijn van harte welkom om mee te doen en de en de magie van verhalen samen te vieren.

Fotowedstrijd

Dit jaar wordt er voor het eerst een fotowedstijd gehouden voor scholen onder de naam ‘Lekker Eigenwijs op de Foto!’. Scholen worden uitgedaagd om zo creatief mogelijk te zijn. Om een originele foto te maken met ‘Lekker eigenwijs’ als onderwerp. De winnende klas ontvangt een speciale prijs voor de schoolbibliotheek. De prijs is voor leerlingen van alle leeftijden en interesses.

Workshops

Voor ouders is er een workshop met tips hoe ze hun eigenwijze kinderen kunnen steunen. En wat ze kunnen doen zodat hun kind zelfverzekerd wordt. Jongeren kunnen meedoen aan een podcast. Daarin vertellen ze elkaar hoe ze op een positieve manier eigenwijs kunnen zijn. Voor de kinderen is er een leesclub waarin ze boeken kunnen lezen en bespreken. Er is ook een kunstfeest waarbij ze op verschillende manieren creatief kunnen zijn. Aan het eind van de Boekenweek wordt een film vertoond die op een kinderboek is gebaseerd.

