Algemeen Raadsleden Bonaire maken zich zorgen over krokodil in mangrovegebied Redactie 22-10-2024 - 2 minuten leestijd

Lac/Sorobon gebied met drone - Foto Stinapa

KRALENDIJK – Een viertal raadsleden in de eilandsraad hebben een brief gestuurd naar gezaghebber John Soliano, waarin zij hun zorgen uiten over de krokodil die in de Lac/Sorobon area is waargenomen. Ook stellen de briefschrijvers een aantal vragen, waarmee ze hopen meer duidelijkheid te krijgen over de situatie.

De raadsleden maken zich onder andere zorgen over tegenstrijdige informatie over de mate van gevaar die de krokodil met zich meebrengt. “Terwijl sommige instanties de krokodil als niet gevaarlijk classificeren, worden er door anderen serieuze waarschuwingen afgegeven over de mogelijke dreiging voor de mens”, aldus de raadsleden.

In hun vragen richt de eilandsraad zich onder andere op het aantal krokodillen en of het gaat om één of meerdere dieren. Ze willen ook weten hoe de voortplanting van de krokodil plaatsvindt en welke risico’s dit met zich meebrengt voor de bevolking. Daarnaast zijn er vragen over het beleid dat betreft het toestaan van bewoners en toeristen om het water in Sorobon te betreden, ondanks de aanwezigheid van de krokodil. Tot slot vraagt de raad om verduidelijking over de inzet van experts die in staat zijn om de situatie effectief te beheren en de veiligheid van de bevolking te waarborgen.

De Raad benadrukt dat er snel en concreet actie moet worden ondernomen om de rust en veiligheid op het eiland te herstellen. Deze vragen vormen een oproep aan de autoriteiten om transparante communicatie te bieden en door het ondernemen van de juiste actie het vertrouwen van de gemeenschap te herstellen.

Ondertekenaars

De brief is ondertekend door Benito Dirks (UPB), Junny Wout (MPB), Rolanda Makaai (PDB), Cyrill Vrolijk (onafhankelijk).

0