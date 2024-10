Evenementen Al 10 jaar Halloween-viering in de wijk Sabal Palm Redactie 22-10-2024 - 3 minuten leestijd

Groepsfoto uit 2023

KRALENDIJK – In de wijk Sabal Palm in Belnem vindt dit jaar voor de 10e keer de traditionele Halloween-viering plaats. Kinderen en ouders trekken in kostuums van skeletten, heksen en spoken door de straten. Bij de deelnemende huizen zingen ze het bekende Halloween-lied en ontvangen ze snoep of een drankje. Het evenement is inmiddels uitgegroeid tot een geliefde traditie in de buurt, waarbij jong en oud samen genieten van de griezelige sfeer.

De huizen zijn vaak prachtig versierd met griezelige dingen,” vertelt Antje Günther. “Denk aan geraamtes, pompoenen en vleermuizen, maar soms zelfs met themaverlichting en spannende muziek. De bewoners melden zich van tevoren aan en hangen iets Halloween-herkenbaars aan de brievenbus. Zo weten de kinderen waar wel en niet wat te halen valt.

“Elk jaar doen er meer adressen mee,” zegt Ezra Buys. “Toen wij in 2015 in La Palma gingen wonen, leek het ons fantastisch zo’n griezeltocht langs huizen te doen. In onze wijk stonden toen nog maar vijf huizen, dus heb ik Antje voorgesteld het meteen ook in ‘haar’ wijk te vieren: Sabal Palm. Dit jaar is dus de 10e keer dat we het organiseren. Mijn gezin en ik wonen allang niet meer in de wijk, maar mogen gelukkig toch nog elk jaar meedoen!”

Elk jaar gaan de kinderen uit de wijk met een vriendje of vriendinnetje langs bij de deelnemende adressen. Het is een heel leuk buurtfeest geworden: door de buurt – voor de buurt. Natuurlijk gaan de kinderen én ouders passend verkleed op pad en lopen in groepjes door de wijk. Het begint met een groepsfoto in de schemering, dan een spannende tocht langs alle huizen en na afloop een gezellige borrel op één van de adressen.

Door de jaren heen zijn er veel griezelkostuums gebruikt. Van een simpel wit laken met twee ooggaten tot uitgebreide uitdossingen vol spinnen, ratten en bloederige schminklittekens. Van killerclown tot robot en van elfje tot zombie. Als de bewoners van de deelnemende huizen zijn bijgekomen van de schrik en hun snoep hebben gegeven, stemmen zij voor het engste pak en het meest creatieve kostuum. Bij de borrel worden beide winnaars bekendgemaakt en zij krijgen nog een leuk prijsje.

Trick or treat

It’s Halloween

Give us something sweet to eat

If you don’t we don’t care We put spiders in your hair

Trick or treat!!

