Vacatures Bonaire Vacature Medewerker Bediening/ Bar Melanie Zandwijk 21 oktober 2024

Vacature Bloozz Restaurant: Medewerker Bediening/bar

Bloozz Restaurant bevindt zich samen met Bloozz Resort en duikschool Beyond the Corals tegenover Bachelors Beach, met uitzicht op de azuurblauwe Caribische zee. Wij zijn op zoek naar enthousiaste, gemotiveerde collega’s om ons team te versterken. Er komt vanaf 1 november 2024 een positie vrij.

Over Bloozz restaurant:

Bloozz is een kleinschalig restaurant met een sterke focus op service en gastvrijheid. Contact met onze resort gasten is hierbij erg belangrijk.

In ons restaurant serveren wij lunch, bites en diner. Onze keuken is geïnspireerd op zowel lokale als internationale gerechten.

Ons kleine en diverse team bestaat uit jong, gedreven personeel. Iedere collega kan naast de reguliere werkzaamheden andere taken uitvoeren, waar hij/zij goed in is, om het Bloozz concept verder door te ontwikkelen. Denk aan; sales/promotiewerk, expertise m.b.t. de bar en/of de guest experience.

Functieomschrijving:



Als Medewerker Bediening/Bar ben je verantwoordelijk voor het verzorgen van een uitstekende service aan onze gasten. Je neemt bestellingen op in het restaurant en aan het zwembad, serveert drankjes en gerechten en zorgt ervoor dat onze gasten een onvergetelijke ervaring hebben. Daarnaast sta je ook achter de bar en bereid je de lekkerste cocktails!

Wat verwachten wij van jou?

Minimaal 1 jaar werkervaring in de horeca

Je bent flexibel (geen 9 tot 17 mentaliteit)

Je bent een echte team player

Voor langere tijd op Bonaire is een pré

Je spreekt vloeiend; Nederlands en Engels, Spaans is een pre

Proactief en sociaal

Wat bieden wij jou?

Een gezellige, dynamisch werksfeer

Actieve betrokkenheid en ruimte voor ideeën

Personeelskorting op eten en drinken

Diverse doorgroeimogelijkheden

Een competitief salaris, afgestemd op jouw kennis en ervaring

Uitbetaling van overuren of tijd voor tijd

Transparante urenregistratie en reguliere werktijden

Past dit helemaal bij jou, dan kunnen wij niet wachten om je motivatie en cv te zien verschijnen. Mailen kan naar restaurantbloozz@gmail.com voor verdere vragen kan je contact opnemen bij +599 701 0011.

605