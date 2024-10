Politiek & Bestuur Eilanden vinden groeiend gehoor bij Tweede Kamerpartijen in bezwaren tegen belastingplan BES 2025 Redactie 21-10-2024 - 2 minuten leestijd

Jaap Kos bespreekt de bezwaren van de eilanden tegen het Belastingplan BES 2025 in de eilandsraad. Foto: Eilandsraad

KRALENDIJK/DEN HAAG – Het Belastingplan BES-eilanden 2025 van de regering in Den Haag heeft diverse kritische vragen uit de Tweede Kamer opgeleverd. In het plan staan een aantal omstreden belastingverhogingen, die ook lage en middeninkomens dreigen te treffen.

De fracties van GroenLinks-PvdA, ChristenUnie, D66 en NSC hebben in hun vragen veelvuldig verwezen naar de gezamenlijke brief van 30 juli 2024 met de onderbouwde bezwaren van de bestuurscolleges, eilandsraden en kiescollege van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. De regering had tot teleurstelling van de eilanden zo goed als niets overgenomen van die bezwaren. Ook VVD en SGP hebben vragen gesteld.

Volgens Fiscaal jurist en onafhankelijk kiescollege lid Jaap Kos komen uit de wandelgangen signalen naar voren die wijzen op de bereidheid bij Tweede Kamerfracties om in te grijpen in het wetgevingsproces, zodat er toch iets met de bezwaren van de eilanden wordt gedaan.

Kos zegt zich in te spannen voor een oplossing voor Caribisch-Nederlandse werknemers, pensioen- en uitkeringsgerechtigden en ondernemers die van de plannen de dupe dreigen te worden.

“De afgelopen weken ben ik regelmatig in contact geweest met de drie fracties die bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2023 de meeste stemmen in Bonaire hebben gekregen: GroenLinks-PvdA, ChristenUnie en D66. Ik merk een oprechte bereidwilligheid bij deze partijen om zich voor Caribisch Nederland in te zetten. Om het proces fiscaaltechnisch te ondersteunen heb ik een alternatief plan uitgewerkt waarin belastingplichtigen met lage inkomens extra worden ondersteund én aan de bezwaren van de eilanden tegen de belastingverhogende maatregelen tegemoet kan worden gekomen”.

Volgens Kos zijn er ook andere goede oplossingen denkbaar. Zo zou het hele plan kunnen worden afgeblazen of tenminste worden uitgesteld, in elk geval tot een gedegen onderzoek heeft plaatsgevonden.

“Belangrijk is dat er uiteindelijk een meerderheid van minimaal 76 van de 150 kamerzetels komt om het belastingplan in de goede richting bij te sturen, zodat wordt voorkomen dat onvoldoende doordachte fiscale maatregelen huishoudens treffen die dat niet kunnen dragen of schade aan de economie veroorzaken”, zegt Kos.

Bezwaren

Een belangrijk bezwaar van de eilanden is dat de voorgestelde belastingverhogende maatregelen onvoldoende zijn onderbouwd en er geen effecten op de koopkracht van huishoudens zijn berekend. De regering heeft dit punt in de nota toegegeven, maar nog zonder het plan bij te stellen.

0