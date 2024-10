Sport & Vrije tijd Bonairiaanse Bodybuilder Naeem Tahiru straalt op IFBB kampioenschap in Guyana Hans Hofstra 21-10-2024 - 1 minuten leestijd

Naeem Tahiru (rechts) deed mee aan de IFBB Bodybuilder Championship in Gguyana.

GEORGETOWN – De Bonairiaanse bodybuilder Naeem Tahiru heeft onlangs Bonaire met trots vertegenwoordigd op het prestigieuze IFBB Bodybuilding Championship in Guyana 2024. Het evenement, dat van 17 tot 20 oktober plaatsvond in het National Cultural Centre in Georgetown, bracht meer dan 250 deelnemers uit meer dan 20 landen samen, waarmee het een van de grootste bodybuildingwedstrijden van de regio was.

Tahiru dankte na het evenement via zijn sociale media voor de steun van zijn eilandgenoten. “Ik wil een moment nemen om mijn diepste dankbaarheid te uiten aan de geweldige mensen van Bonaire voor hun onwrikbare steun en gebeden terwijl ik me kon voorbereiden om ons prachtige eiland te vertegenwoordigen op het IFBB Bodybuilding Kampioenschap in Guyana 2024,” zei hij na de wedstrijd.

Hoewel de competitie hevig was, wist Tahiru indruk te maken met zijn vastberadenheid en fysieke presentatie. Hij zag zijn deelname als meer dan een persoonlijke prestatie. “Samen hebben we de vlag van Bonaire hoog gehouden, en ik ben vereerd dat ik als jullie vertegenwoordiger op dit internationale podium mocht staan. Bedankt voor jullie vertrouwen in mij.”

