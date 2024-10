Gezondheidszorg Drukke eerste prikdag bij Jong Bonaire Redactie 20-10-2024 - 1 minuten leestijd

Er werden veel mensen tegelijk geholpen. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK – Een groot aantal zestig-plussers heeft op zaterdag gebruik gemaakt van de gelegenheid een herhaalprik voor Corona of een griepprik op te halen op de centrale vaccinatiedag bij Jeugdhuis Jong Bonaire.

Om de vaccins te mogen ontvangen moesten burgers een oproepbrief hebben ontvangen van of het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) of de eigen huisarts. De betrokken burgers mochten kiezen voor het ontvangen beide vaccins te ontvangen, dan wel alleen het Corona-vaccin of de jaarlijkse griepprik.

De meeste aanwezigen opteerden voor beide injecties. “Ik vind het keurig geregeld”, zegt een oudere dame die na het ontvangen van de Corona-prik buiten nog 15 minuten moet wachten op mogelijke bijwerkingen. De meeste inwoners die langskwamen stonden na een goed half uur weer buiten.

Huisarts

Inwoners kunnen na zaterdag de Corona-prik een het griepvaccin ook ontvangen bij de eigen huisarts. Op 26 oktober is er ook nog een tweede centrale prikdag bij Jong Bonaire. Burgers die de vaccins willen ontvangen kunnen ook dan weer tussen 10 uur in de ochtend en 4 uur in de middag terecht in het jeugdhuis.

