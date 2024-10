Vacatures Bonaire Vacature Senior Roostermaker MBO Melanie Zandwijk 19 oktober 2024

Scholengemeenschap Bonaire (SGB) is per direct op zoek naar een enthousiaste, vakbekwame Senior Roostermaker. Ben jij die gedreven professional en wil je meehelpen om het onderwijs op Bonaire te verbeteren? Solliciteer dan bij de SGB!

HBO niveau | Bonaire | 39,50 uur



Functieomschrijving

De werkzaamheden worden uitgevoerd direct onder de (Centrale) Directie van de onderwijsinstelling.

De (Centrale) Directie stelt regels/criteria vast waaraan de jaarplanning en de roosters moeten voldoen.

De Senior Roostermaker adviseert de Unit-Directie met betrekking tot de planning van het onderwijs, maakt de (jaar)planning van de verschillende onderwijsactiviteiten en wijst de onderwijsfaciliteiten toe.

Functietaken

Advisering Unit-Directie met betrekking tot de planning van het onderwijs.

Voert vooroverleg met de Unit-Directie(s), en schoolleiding over de op te stellen jaarplanning met betrekking tot het les- en lokalenrooster en de centrale criteria die daarbij gelden;

Stelt notities op over (langere termijn) knelpunten in het roosterproces en draagt oplossingen daarvoor aan

Jaarplanning onderwijsactiviteiten en toewijzing onderwijsfaciliteiten.

Verzamelt informatie over onderwijsprogramma’s, aantallen klassen/groepen, inzetbaarheid van docenten, beschikbare onderwijsruimten, e.d.;

Inventariseert de roosterwensen van docenten, vertaalt zo veel mogelijk de wensen van de diverse belanghebbenden in de (concept) jaarplanning, bespreekt dit en geeft alternatieven en consequenties aan;

Maakt jaar-, kwartaal- en lesroosters voor de unit MBO aan de hand van centraal vastgestelde criteria;

Past roosters aan na overleg met betrokkenen als gevolg van bijzondere c.q. zich wijzigende omstandigheden;

Verwerkt de dagelijkse roosterwijzigingen;

Maakt diverse roosters zoals het proefwerkrooster, het rooster voor de rapportvergaderingen, het lesrooster tijdens rapportvergaderingen, het rooster bij vervanging van docenten, het rooster tijdens excursies, e.d.;

Informeert docenten en leerlingen tijdig over roosters en roosterwijzigingen en verstrekt aanvullende informatie;

Stelt ten behoeve van de sectoren en teams notities op over (langere termijn) knelpunten in het planningsproces en draagt oplossingen aan.

Beleidsvoorbereiding, en -uitvoering

Stelt uitvoeringsplannen op, waarin de benodigde aanpak, werkwijze en werkverdeling beschreven staan;

Draagt zorg voor de totstandkoming van werkplannen en programma’s van toetsing en afsluiting (PTA’s), de leer- oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en stemt daarbij af op andere sectoren;

Vertaalt de onderwijsprogrammering naar een organisatorische inrichting van het team;

Ontwikkelt beleid op planning en roosteren, voert het beleid uit en evalueert dit;

Neemt deel aan in- en externe advies- en overlegorganen aangaande het roosterproces in de brede scholengemeenschap, school of locatie;

Draagt ideeën en beleidsvoorstellen aan over de ontwikkeling en vernieuwing van het Roosterbureau.

Contacten

Met de unit-directie en de teamleiders van de scholengemeenschap, om het beleid en de belangen van het team te verdedigen en adviezen te verstrekken;

Met de teamleiders om onderwijskundig planning te ontwikkelen en binnen de verschillende teams beleid op elkaar af te stemmen;

Met de unit-directie over de (concept)jaarplanning en over regels en criteria die gelden bij het maken van roosters om overleg te plegen en tot afstemming te komen;

Met docenten/teamleiders om informatie te verstrekken over mogelijkheden en onmogelijkheden van gewenste roosterwijzingen en daarover tot afstemming te komen.

De organisatie

SGB is een brede scholengemeenschap met ruim 2.250 leerlingen en studenten verdeeld over vier units die min of meer zelfstandig functioneren. Wij geven onderwijs in het voortgezet onderwijs, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciale lesplaatsen (praktijk- en clusteronderwijs). De SGB biedt een inclusieve omgeving waar studenten van verschillende achtergronden en nationaliteiten samenkomen, waardoor ze kunnen leren en groeien in een diverse en stimulerende omgeving.

Kennis en vaardigheden

Brede kennis van en inzicht in het onderwijs en roosteren & planning van onderwijsmiddelen;

Kennis van de organisatie van onderwijskundige processen;

Inzicht in taak en werkwijze van de schoolorganisatie;

Vaardigheid in het ontwikkelen van onderwijskundig beleid;

Vaardigheid in het opstellen van uitvoeringsplannen;

Vaktechnische kennis van de administratieve en logistieke processen en van de werking van de programmatuur die wordt gebruikt bij het opzetten van roosters/planningen;

Kennis van de taakstelling, de structuur en werkwijze van de onderwijsinstelling;

Inzicht in de organisatie van het onderwijs;

Vaardigheid in het nauwkeurig en zorgvuldig opstellen van schema’s en roosters;

Vaardigheid in het maken van complexe roosters en in het maken van een inzichtelijke en beargumenteerde afweging tussen de wensen van de organisatie en die van de medewerkers;

Vaardigheid in het opstellen van notities en overzichten.

Competenties

Analytisch en resultaatgericht

Communicatief en overtuigend

Proactief en innovatief

Efficiënt en pragmatisch

Functie-eisen

Je beschikt over een afgeronde HBO-opleiding en hebt minimaal drie jaar ervaring in een rol als Planningsexpert en Roostermaker;

Je hebt kennis van het onderwijs en onderwijsprocessen;

Je beschikt over ruime kennis van en enkele jaren ervaring met het analyseren van bedrijfsprocessen en het implementeren van procesverbeteringen;

Je beschikt over een sterke mate van organisatiesensitiviteit en bent in staat om verbinding te creëren

Je hebt ervaring met projectmatig werken;

Kennis van en/of ervaring met applicaties voor onderwijsplanning, Magister en Zermelo, is een pre of bent bereid deze zo spoedig mogelijk je eigen te maken en door te ontwikkelen naar het niveau van expert.

Wat bieden wij?

Bonaire is een diverse gemeenschap met verschillende culturele achtergronden. Werken bij SGB biedt werknemers de mogelijkheid om te werken in een multiculturele omgeving, wat waardevolle ervaring en interculturele competenties kan opleveren. Je komt te werken in een team dat nauw samenwerkt en gekenmerkt wordt door een grote betrokkenheid bij de studenten. Als beleidsmedewerker word je gewaardeerd om jouw proactieve houding en jouw initiatieven. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. Verder kan je rekenen op:

Een marktconform salaris in schaal 09 met (op dit moment) maximaal $ 3.799 bruto per maand. Inschaling op basis van kennis en ervaring;

Vakantiegeld (8,33%) en eindejaarsuitkering (8,33%);

Deelname aan Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN);

Vakantie volgens vakantierooster onderwijspersoneel SGB;

Een tijdelijke aanstelling van tenminste een jaar, met uitzicht op verlenging bij goed functioneren;

SGB kent een verhuisregeling voor medewerkers die van buiten Bonaire komen.

Procedure

Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten die reeds woonachtig zijn op een van de Caribische eilanden de voorkeur;

Na de sluitingsdatum van de vacature word je binnen 2 weken geïnformeerd over het verloop van de procedure.

Aanstellingseisen

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is verplicht voor het werken in het onderwijs;

Een medische keuring ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds;

Een kopie van je behaalde diploma’s, deze kan je bij je sollicitatie toevoegen;

Indien je je diploma’s hebt behaald in een ander land dan Nederland en/of de voormalig Nederlandse Antillen, dan verzoeken we je ook om gelijk de diplomawaardering van DUO toe te voegen.

Goed om te weten voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland:

Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;

Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 20.424,- in 2024), wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;

Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;

Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

Digitaal solliciteren

Dat kan via deze link: https://werkenbij.sgbonaire.info/vacaturebeschrijving/senior-roostermaker-1-0-fte

